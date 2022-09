L’Aquila, Terminal Natali: apertura notturna del tunnel per “La Notte dei Ricercatori”

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

In occasione dell’appuntamento dedicato alla ricerca scientifica “SHARPER – La Notte dei Ricercatori”, in programma all’Aquila venerd? prossimo, 30 settembre, il tunnel che collega piazza Duomo al parcheggio “Lorenzo Natali” rester? aperto fino alle 2:00 di sabato 1? ottobre – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’apertura straordinaria del tunnel consentir? ai visitatori, che utilizzano il parcheggio gratuito di Collemaggio, di raggiungere a piedi il centro storico per assistere alla lunga carrellata di mostre, visite guidate, conferenze e spettacoli, che si protrarranno fino a tarda notte – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it