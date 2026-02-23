L’Aquila, Terre della Luna: aggiudicati i lavori per la rifunzionalizzazione della ex scuola di Menzano. Il 9 marzo la presentazione ufficiale del progetto

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Sono stati aggiudicati i lavori per la rifunzionalizzazione, mediante demolizione e ricostruzione, dell’ex scuola della frazione aquilana di Menzano, primo lotto funzionale del progetto “Terre della Luna”. L’intervento rientra nel progetto complessivo da circa 2,5 milioni di euro finanziato attraverso la Misura B2.2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” del Piano nazionale complementare al PNRR per le aree colpite dal sisma del 2009 e del 2016, ed ? realizzato dal Comune dell’Aquila in partenariato con l’Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) di Forcella – si legge sul sito web ufficiale. “I territori dell’altopiano di Cascina, del valico di Forcella e della frazione di Menzano rappresentano un patrimonio ambientale di straordinario valore, ancora poco conosciuto ma con un potenziale enorme – dichiara il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi –. ‘Terre della Luna’ ? un progetto che va oltre la dimensione turistica e si inserisce in una strategia pi? ampia di sviluppo delle aree interne, con l’obiettivo di favorire la cosiddetta ‘restanza’, creare nuove opportunit? occupazionali, in particolare per donne e residenti, e contribuire concretamente al contrasto dello spopolamento – riporta testualmente l’articolo online. Interveniamo su un immobile pubblico inutilizzato dal sisma del 2009 per restituirlo alla comunit? sotto forma di presidio sociale, culturale ed economico, capace di generare attrattivit? e nuove prospettive di crescita sostenibile”.L’edificio, inutilizzabile a seguito degli eventi sismici del 2009, sar? demolito e ricostruito secondo criteri moderni di efficienza energetica e sostenibilit? gestionale per diventare il fulcro di un nuovo polo turistico polivalente a servizio del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La nuova struttura, di circa 400 metri quadrati con spazi esterni attrezzati, sar? organizzata per l’accoglienza di turisti e appassionati della montagna e ospiter? cinque camere con bagno, una sala caffetteria e punto ristoro, una sala convegni da circa 100 posti destinata a eventi, iniziative culturali e congressuali, un punto informativo e centro servizi per escursioni e attivit? outdoor, oltre a spazi dedicati anche alle attivit? dell’uso civico e aree esterne funzionali alla socialit? e ai momenti di aggregazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Nella frazione di Menzano – spiega il consigliere delegato agli incentivi del cratere sismico e Presidente della Commissione Bilancio e Programmazione Livio Vittorini – era presente una scuola dichiarata inagibile dopo il terremoto del 2009 e il bando del Piano nazionale complementare premiava proprio il recupero di immobili pubblici dismessi e inutilizzati – precisa il comunicato. Abbiamo intercettato un’opportunit? importante presentando una progettualit? ambiziosa che oggi entra nella prima fase operativa – si legge sul sito web ufficiale. La nuova struttura sar? il fulcro di un progetto integrato di rilancio turistico e sociale, con costi di gestione contenuti e un’offerta capace di attrarre diverse tipologie di visitatori”. Tra gli elementi qualificanti del progetto figurano un parco giochi inclusivo accessibile anche ai bambini con disabilit?, il noleggio di biciclette elettriche per escursioni lungo le reti sentieristiche, la possibilit? di effettuare escursioni anche nel periodo invernale, la realizzazione di una pista per snow tubing e la creazione di aree dedicate al glamping, una formula innovativa e sostenibile di campeggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Proprio il glamping rappresenta uno dei segmenti pi? innovativi dell’iniziativa: sono infatti previsti tre moduli-suite di livello superiore, per ampliare l’offerta anche a un turismo di fascia medio-alta, integrando cos? l’ospitalit? familiare a costi accessibili con soluzioni pi? esclusive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progetto “Terre della Luna” sar? realizzato attraverso un Partenariato speciale pubblico-privato con l’ASBUC di Forcella, modello che consente di valorizzare il patrimonio pubblico in collaborazione con il territorio e le sue realt? organizzate, con l’obiettivo di creare un sistema integrato che metta in rete ospitalit?, attivit? sportive, valorizzazione ambientale e promozione culturale, trasformando Menzano in un punto di riferimento per il turismo montano dell’area aquilana – viene evidenziato sul sito web. L’avvio del progetto sar? illustrato nel corso di una conferenza stampa in programma il prossimo 9 marzo alla presenza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, dell’Amministrazione comunale e dei rappresentanti dell’ASBUC di Forcella, partner dell’iniziativa sin dalla fase di predisposizione della proposta progettuale – si apprende dalla nota stampa.

