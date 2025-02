L’Aquila, Terremoto: anniversario 6 aprile, avviso pubblico per iniziative a cura di Enti, Associazioni e Comitati cittadini

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila l’Avviso pubblico contenente la documentazione, i dettagli e la manifestazione d’interesse rivolta alle Istituzioni culturali cittadine che intendono promuovere iniziative ed eventi in occasione del sedicesimo anniversario del terremoto del 6 aprile 2009.A tal proposito, nei giorni scorsi, la giunta comunale ha adottato un atto di indirizzo finalizzato alla realizzazione di un calendario di attivit? in cui saranno compresi, come di consueto, la fiaccolata e momenti di riflessione presso il Parco della memoria – si legge sul sito web ufficiale. Le proposte possono essere presentate da:Enti pubblici, Associazioni, Comitati ed organismi con sede nel comune dell’Aquila ed operanti nel medesimo territorio comunale; Enti pubblici, Associazioni, Comitati ed Organismi con sede in altri Comuni, purch? la realizzazione dei progetti proposti avvenga nel territorio aquilano a beneficio della sua popolazione – si apprende dalla nota stampa. Saranno inserite nel suddetto programma solo le proposte attinenti al tema delle commemorazioni del sedicesimo anniversario del sisma del 6 aprile 2009, che dovranno tenersi nel periodo che va dal 1? al 13 aprile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il contenuto delle stesse potr? riguardare, a mero titolo esemplificativo, uno dei seguenti ambiti di attivit?: musica; teatro; danza; letteratura; rassegne cinematografiche; mostre fotografiche; esposizioni d’arte; convegni. Le proposte, per le quali si richiede l’inserimento nel programma di commemorazione, dovranno essere redatte compilando il “Modello di istanza di attribuzione di contributo per attivit? culturale”, gi? in uso, allegato all’Avviso, (Allegato 1.A), barrando la voce “vantaggi economici di diversa natura”.Nell’apposito spazio sottostante vanno indicati: il titolo dell’iniziativa, il luogo e la data dell’evento, nonch? va specificata la richiesta di “Inserimento nel programma delle commemorazioni del sisma del 6 aprile 2009”.Tutte le istanze, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno pervenire all’indirizzo mail: cultura@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it, entro e non oltre le ore 14:00 di marted? 4 marzo 2025 indicando altres? nell’oggetto della mail la dicitura “Sedicesimo anniversario del sisma del 6 aprile 2009”.I moduli dovranno essere compilati in ogni parte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non saranno prese in considerazione le istanze non sottoscritte, non attinenti al tema o al periodo sopra indicati, o con informazioni incomplete ai fini della pubblicazione, con particolare riferimento a luogo, date, orari.Il testo dell’avviso ? consultabile ai seguenti link: https://www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=2103&id_sez_ori=64&template_ori=12&>p=1https://www.comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_1072.html

