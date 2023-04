L’Aquila, Terremoto del 6 aprile 2009, lutto cittadino

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Come previsto dallo statuto del Comune dell’Aquila e “in segno di rispetto e di perenne partecipazione al dolore delle tante famiglie colpite nei loro sentimenti pi? forti, con la perdita dei propri congiunti”, il sindaco Pierluigi Biondi ha proclamato il lutto cittadino per gioved? 6 aprile, ricorrenza del terremoto del 2009. Nel provvedimento, pubblicato all’albo pretorio on line della Municipalit?, viene disposta l’esposizione a mezz’asta e listate a lutto delle bandiere sugli uffici delle pubbliche amministrazioni del territorio comunale e prescritto il divieto di svolgimento delle attivit? ludiche e ricreative, nonch? “di ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della ricorrenza o con il decoro urbano”.

Con l’ordinanza in questione, i cittadini e le associazioni culturali, sociali e produttive e le altre pubbliche amministrazioni vengono invitati a prendere parte alle iniziative promosse nella commemorazione del sisma, nonch? ad esprimere la partecipazione al ricordo delle vittime “anche illuminando, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, i balconi e le finestre degli edifici”. L’invito ? inoltre rivolto in particolare ad esercizi commerciali, imprese, attivit? artigianali e ad organizzazioni pubbliche e private, per “sospendere l’attivit? lavorativa la mattina del 6 aprile, fino alle 11”.

