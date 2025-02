L’Aquila, Terremoto: delegazione giapponese all’Aquila per studiare modello gestione emergenze

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:L’assessore comunale con delega alla Protezione civile, Fabrizio Taranta, funzionari e tecnici hanno incontrato una delegazione del Governo Metropolitano della citt? di Tokyo – Focus del confronto le azioni e le attivit? messe in campo nel capoluogo a seguito del terremoto del 6 aprile 2009.“La nostra citt? e l’Abruzzo si confermano un modello, non solo nazionale, per la gestione del post emergenza – si legge sul sito web ufficiale. – ha commentato l’assessore Taranta – Nella capitale giapponese ? allo studio una nuova pianificazione per fronteggiare terremoti e calamit? naturali e dei loro rappresentanti stanno visitando diverse realt? europee e mondiali per conoscere e approfondire le buone pratiche da attuare in caso di eventi rovinosi”.“Un confronto proficuo e significativo, con esponenti di una popolazione all’avanguardia nelle costruzioni antisismiche ma che sente la necessit? di migliorare e perfezionarsi nel modello di conduzione per l’accoglienza alla popolazione, che rappresenta la priorit? in caso di catastrofe naturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. – ha aggiunto Taranta – In questo, a 16 anni dal sisma che ci ha colpiti, l’Aquila, la Regione Abruzzo e il nostro sistema di Protezione civile rappresentano un esempio che ancora oggi, nonostante nel tempo si siano verificati altri eventi calamitosi, da studiare – si apprende dalla nota stampa. Un dato che ci inorgoglisce e ci spinge a migliorarci ogni giorno di pi? per fornire sicurezza e protezione alle nostre comunit?. Il nostro ringraziamento va alla Regione e al Dipartimento di Protezione civile che hanno consentito che questa riunione si svolgesse nella sala Cor della Regione Abruzzo, a conferma della importante collaborazione istituzionale esistente con l’Ente comunale”.

