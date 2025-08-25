L’Aquila, Terzo intervento di demuscazione per la stagione 2025

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Settore Transizione ecologica e Protezione Civile, rende noto che da luned? 01 settembre a luned? 08 settembre verr? effettuato il terzo intervento di demuscazione/disinfestazione all’interno del territorio comunale – si apprende dalla nota stampa. Gli interventi riguarderanno anche il Progetto C.A.S.E. ed i M.A.P. e potranno subire delle modifiche al calendario in funzione di condizioni meteorologiche non favorevoli.Si raccomanda di tenere chiuse finestre/porte, non sostare in ambienti esterni durante il trattamento, non lasciare su terrazzi e balconi panni stesi o alimenti, tenere chiusi all’interno animali d’affezione e non lasciare all’aperto contenitori per l’alimentazione di animali.Si precisa che il trattamento non sar? eseguito, per un raggio di circa 100 m, in prossimit? di apiari e/o arnie debitamente registrate e geolocalizzate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per eventuali chiarimenti ? possibile inviare mail all’indirizzo Istituzionale del Settore Transizione ecologica e Protezione Civile: ambiente@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – si apprende dal portale web ufficiale. it Di seguito l’elenco delle aree oggetto di intervento:MACRO ZONA 1 (luned? 01/09/2025 tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno seguente) MACRO ZONA 2 (marted? 02/09/2025 tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno seguente) MACRO ZONA 3 (mercoled? 03/09/2025 tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno seguente) MACRO ZONA 4 (gioved? 04/09/2025 tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno seguente) MACRO ZONA 5 (venerd? 05/09/2025 tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno seguente) MACRO ZONA 6 (luned? 08/09/2025 tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno seguente)

