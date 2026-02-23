L’Aquila, Testa (FdI): richiesta proroga adeguamenti antincendio strutture sanitarie

Il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, ha presentato un ordine del giorno alla Camera dei deputati per chiedere al Governo una proroga per gli adeguamenti antincendio nelle strutture sanitarie. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, e mira a dare più tempo agli operatori per completare gli interventi necessari.

Il provvedimento in esame contiene numerose misure di proroga, tra cui quelle riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il deputato Testa ha sottolineato la necessità di allungare i termini attualmente fissati al 24 aprile 2026, considerando le difficoltà che molte strutture sanitarie stanno incontrando nel completare in tempo gli adeguamenti richiesti.

Testa ha dichiarato che numerosi operatori sono impossibilitati a garantire pienamente le misure di sicurezza antincendio a causa di nuove procedure di gara o alla mancata assegnazione di fondi. Per questo motivo, l’ordine del giorno impegna il Governo a valutare l’introduzione di una proroga di un anno per la presentazione delle Segnalazioni certificate di inizio attività relative alla prevenzione incendi.

Secondo Testa, si tratta di una misura di buon senso che non compromette la sicurezza delle strutture sanitarie, ma al contrario permette di completare gli adeguamenti in modo ordinato e conforme alla legge. Il deputato ha sottolineato l’importanza di evitare criticità operative e garantire la tutela dei pazienti e degli operatori.

L’iniziativa di Guerino Testa si candida quindi a favorire una gestione più efficiente e sicura delle strutture sanitarie, assicurando la conformità alle normative in materia di sicurezza antincendio.