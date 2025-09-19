L’Aquila, Tiziano Amorosi  nominato direttore generale

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:La Giunta comunale, nella seduta odierna, ha espresso parere favorevole alla nomina di Tiziano Amorosi quale direttore generale del Comune dell’Aquila (ai sensi dell’art. 108 del Dlgs 267/2000).Amorosi, dirigente di ruolo dell’Ente e attuale direttore del dipartimento Servizi al cittadino, vanta un’esperienza pluridecennale nella dirigenza pubblica in vari campi, con particolare competenza nelle aree del bilancio, della programmazione e del coordinamento amministrativo, del personale, delle partecipate e dei fondi comunitari – precisa il comunicato. Ha ricoperto incarichi dirigenziali pressoch? in tutti i settori dell’amministrazione degli enti locali“L’individuazione di un direttore generale rientra in un pi? ampio progetto di riorganizzazione e modernizzazione della macchina comunale, con l’obiettivo di cristallizzare i risultati conseguiti e preparare l’Ente alle sfide sempre pi? complesse che lo attendono – recita il testo pubblicato online. Negli ultimi anni l’amministrazione ha dovuto affrontare prove straordinarie – dalla gestione della fase pandemica, alla designazione dell’Aquila a Capitale italiana della cultura 2026, fino al coordinamento e monitoraggio dei fondi Pnrr e Pnc per le aree del sisma – viene evidenziato sul sito web. Proprio il legislatore nazionale, riconoscendo la specificit? e la complessit? di enti come il Comune dell’Aquila, ha previsto lo scorso febbraio, fino al 2030, la possibilit? di introdurre la figura del direttore generale anche per le aree sisma e per quelle impegnate nel Giubileo – La nomina di Amorosi rappresenta dunque un’opportunit? di crescita e una scelta di continuit? e di valorizzazione delle professionalit? interne”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, con l’assessore al Personale, Laura Cucchiarella – si legge sul sito web ufficiale. “Grazie a un’azione costante di risanamento finanziario – che ha comportato l’abbattimento dell’indebitamento con le banche di oltre il 60%, la certificazione della solidit? da parte di societ? specializzate, la riduzione dei tempi di pagamento, la stabilizzazione di oltre 200 lavoratori e una politica di riduzione delle tasse – oggi il Comune dell’Aquila, considerato ‘virtuoso’ per norma proprio nella gestione del personale, pu? dotarsi di una figura manageriale di alto profilo senza aumentare la spesa complessiva – si apprende dal portale web ufficiale. L’Aquila non ? paragonabile ad altre citt? di dimensioni analoghe: oltre alle ordinarie funzioni amministrative, deve gestire la ricostruzione post-sisma e numerosi progetti strategici di rilievo nazionale ed europeo – recita il testo pubblicato online. Il bilancio comunale supera il miliardo di euro, un volume di risorse ben superiore anche a quello di citt? con popolazioni molto pi? numerose”, ha concluso Biondi.Il nuovo direttore generale, che avr? le funzioni previste dal vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, avr? come struttura di supporto il servizio “Studi e programmazione monitoraggio e supporto Pnrr e Pnc”, con un’ottimizzazione dell’attuale macrostruttura e un conseguente risparmio di spesa – si legge sul sito web ufficiale. Nei prossimi giorni il sindaco firmer? il decreto di nomina –

