L’Aquila, Torna il mercato in Piazza Duomo con due nuove date 29 marzo e 12 aprile

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Torna il mercato in Piazza Duomo, nelle giornate del 29 marzo e 12 aprile, a seguito della forte richiesta da parte dei cittadini e del riscontro positivo registrato nelle precedenti iniziative – si apprende dalla nota stampa. Lo rende noto il vicesindaco dell’Aquila e assessore al commercio, Raffaele Daniele, in merito alla delibera sullo svolgimento dei mercatini domenicali, approvata in Giunta nella seduta odierna – si legge sul sito web ufficiale. “Il mercato in Piazza Duomo ? un appuntamento molto sentito dalla citt? – sottolinea Daniele – e per questo abbiamo ritenuto importante riportarlo nuovamente nel cuore del centro storico, come gi? fatto lo scorso anno – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta di un’iniziativa che contribuisce ad animare la piazza, sostenere le attivit? e valorizzare uno spazio centrale della vita cittadina”.“In un anno importante come quello di Capitale italiana della Cultura – prosegue il vicesindaco – vogliamo continuare a portare novit? e occasioni di crescita, senza perdere il legame con le tradizioni della nostra citt?. Il mercato in Piazza Duomo rappresenta proprio questo equilibrio tra identit? e futuro”.L’iniziativa, organizzata da FIVA Confcommercio L’Aquila e CNA L’Aquila, prevede la presenza di prodotti tipici, artigianato e articoli da regalo, contribuendo alla valorizzazione del tessuto commerciale locale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it