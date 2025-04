L’Aquila, Torna il mercato in Piazza Duomo, nelle giornate del 13, 25, 27 aprile e 1 maggio

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Torna il mercato in Piazza Duomo”. Lo rende noto il vicesindaco, Raffaele Daniele, in merito alla delibera, approvata oggi in Giunta comunale, che stabilisce il ritorno del mercato, in via sperimentale, nel cuore della citt? nelle giornate del 13, 25, 27 aprile e 1 maggio – “Quando abbiamo rigenerato la piazza – aggiunge Daniele – si ? pensato anche a questo momento: il ritorno del mercato, parte integrante della storia e della tradizione dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. L’ellisse centrale pi? scura, infatti, non ? un caso: ? lo spazio pensato per accoglierlo di nuovo, l? dove ? sempre stato – riporta testualmente l’articolo online. Un’occasione importante per valorizzare il centro storico, sostenere le realt? produttive locali e rafforzare il legame con la tradizione, grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria che da sempre si impegnano per la vitalit? del commercio cittadino”. L’iniziativa ? organizzata da CNA L’Aquila, FIVA Confcommercio L’Aquila e Associazione Agrimercato d’Abruzzo e porter? in piazza prodotti tipici, produzioni agricole locali, artigianato –

