L’Aquila, torna in Italia dopo l’espulsione: 30enne arrestato dai Carabinieri

L’AQUILA – Era stato allontanato dal territorio nazionale lo scorso giugno in esecuzione di un provvedimento del Questore dell’Aquila e accompagnato dalla forza pubblica allo scalo aeroportuale di Pescara, da dove aveva lasciato l’Italia con un volo diretto verso il suo Paese di origine. Nel pomeriggio di ieri, però, il 30enne straniero è stato nuovamente rintracciato in città.

L’uomo è stato fermato nella zona Ovest dell’Aquila da una pattuglia dei Carabinieri impegnata nei controlli sul territorio. Privo di documenti, è stato accompagnato nella caserma di via Beato Cesidio, dove il personale dell’Arma ha proceduto alla sua identificazione tramite la comparazione delle impronte digitali.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane aveva fatto rientro illegalmente in Italia nonostante il precedente provvedimento di espulsione. I militari hanno quindi proceduto all’arresto in flagranza per il reato di reingresso illegale dello straniero espulso, previsto dal testo unico sull’immigrazione.

Su disposizione della Procura della Repubblica, il 30enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Le Costarelle, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.