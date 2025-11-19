- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 19, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaL’Aquila, torna in Italia dopo l’espulsione: 30enne arrestato dai Carabinieri
Cronaca

L’Aquila, torna in Italia dopo l’espulsione: 30enne arrestato dai Carabinieri

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’AQUILA – Era stato allontanato dal territorio nazionale lo scorso giugno in esecuzione di un provvedimento del Questore dell’Aquila e accompagnato dalla forza pubblica allo scalo aeroportuale di Pescara, da dove aveva lasciato l’Italia con un volo diretto verso il suo Paese di origine. Nel pomeriggio di ieri, però, il 30enne straniero è stato nuovamente rintracciato in città.

L’uomo è stato fermato nella zona Ovest dell’Aquila da una pattuglia dei Carabinieri impegnata nei controlli sul territorio. Privo di documenti, è stato accompagnato nella caserma di via Beato Cesidio, dove il personale dell’Arma ha proceduto alla sua identificazione tramite la comparazione delle impronte digitali.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane aveva fatto rientro illegalmente in Italia nonostante il precedente provvedimento di espulsione. I militari hanno quindi proceduto all’arresto in flagranza per il reato di reingresso illegale dello straniero espulso, previsto dal testo unico sull’immigrazione.

Su disposizione della Procura della Repubblica, il 30enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Le Costarelle, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it