L’Aquila, Torre civica e fontane di Piazza Duomo: Comune dell’Aquila e Fondazione Carispaq rafforzano la partnership strategica per il restauro del patrimonio storico

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il restauro e il consolidamento della Torre civica di Palazzo Margherita, nonch? lo schema di convenzione per il recupero delle fontane monumentali di Piazza Duomo – riporta testualmente l’articolo online. In entrambi i casi, l’interlocutore privilegiato ? la Fondazione Carispaq, con cui il Comune dell’Aquila consolida un percorso condiviso di tutela e valorizzazione del centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto sulla Torre civica sar? realizzato e finanziato dalla Fondazione Carispaq in virt? della convenzione sottoscritta nel dicembre 2023. I lavori, del valore complessivo di 2,9 milioni di euro, saranno resi possibili grazie ai fondi raccolti dopo il sisma del 2009 dal comitato degli italiani residenti in Australia “Trustee for Australian Abruzzo Earthquake Appeal Fund”.Nella stessa seduta, l’esecutivo ha approvato anche lo schema di convenzione che prevede, con un investimento di oltre 270mila euro, il restauro di alcune fontane monumentali del centro storico – In particolare, l’intervento interesser? le due fontane di Piazza Duomo e quelle situate in Piazza San Marciano, Piazza San Pietro e Piazza Santa Margherita dei Gesuiti.“Il mio ringraziamento – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – va alla comunit? degli italo-australiani che, con grande generosit?, ha messo a disposizione una cifra cos? rilevante per la nostra citt?, e alla Fondazione Carispaq, che ha curato con competenza e attenzione la fase progettuale e seguir? con la consueta professionalit? l’attuazione degli interventi – aggiunge la nota pubblicata. Un gesto importante, che si affianca all’impegno per restituire bellezza e decoro alle fontane storiche del centro, completando e valorizzando le piazze gi? oggetto di significativi interventi di riqualificazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dopo i progetti condivisi per il restauro del Torrione, Largo Tunisia e Piazza Regina Margherita, questa nuova collaborazione conferma la centralit? della Fondazione Carispaq nel processo di rinascita della nostra citt? e nella promozione di un patrimonio che appartiene a tutta la comunit?”.

