L’Aquila, TPL: Ama ripristina corse bus notturni il giovedì e il sabato

Corse di bus serali per facilitare l’afflusso in centro storico nelle giornate pi? gettonate da ragazzi e studenti, quelle del gioved? e del sabato, garantendone sicurezza e incolumit?. Dal 4 febbraio al 29 giugno prossimi Ama, la societ? del trasporto pubblico aquilano, ripristiner? il servizio di corse notturne che, per garantire il pi? alto grado possibile di sicurezza per passeggeri e personale, sar? potenziato grazie alla presenza, a bordo dei mezzi, di guardie armate giurate – si apprende dalla nota stampa. Sar? possibile usufruirne attraverso l’acquisto di titoli di viaggio ordinari – i classici biglietti da obliterare – oppure tramite gli abbonamenti in corso, senza alcuna maggiorazione di prezzo – recita il testo pubblicato online.

“Una bella iniziativa che risponde a una duplice esigenza: garantire la serenit? e la tranquillit? per ragazzi, universitari e le loro famiglie e decongestionare dal traffico veicolare il centro storico dove sar? pi? semplice parcheggiare per cittadini e residenti – aggiunge la nota pubblicata. Un’opportunit? che ci auguriamo possa essere colta a pieno dagli utenti che sceglieranno di preferire il trasporto pubblico a quello privato, per cui ringraziamo sin d’ora il personale che si ? reso disponibile per implementare un servizio essenziale per la comunit?” hanno commentato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani, e l’amministratore unico di Ama, Augusto Equizi – precisa la nota online.

Il servizio sar? cos? programmato: 21:20: deposito Ama – Pontepeschio – bv. Benzano – bv. Pagliare – Sassa-ex scuole medie – sottopasso – S.S.17 Sassa scalo – Costarelle – S.R. 80 dir. Cese-Preturo – Coppito 3 – Coppito – S.P.33 – S.S. 80 – via Fleming – Cansatessa – via A. Arischia – via Madonna di Pettino – via Amiternum – via Piccinini- viale Corrado IV (mcDonald 21:50) – via Beato Cesidio – via Confalonieri – Cianfarano – via Volta – Torrione – viale Gran sasso – via Strinella – terminal bus “L.Natali”.

00:30 e 01:30: terminal bus “L.Natali”- via Strinella – viale Gran sasso – Torrione – via Volta – Cianfarano – via Confalonieri – via Piccinini – viale Corrado IV (mcDonald 00:45-01:45) – via Beato Cesidio -via Paolucci – via Amiternum – via Madonna di Pettino – via A. Arischia – Cansatessa – via Fleming – S.S. 80 – S.P. 33 – Coppito – Coppito 3 – Preturo – S.R 80 dir. Cese – Costarelle – S.S.. 17 Sassa scalo – Sottopasso – ex sc. medie – Sassa – bv. Pagliare – bv. Genzano – recita il testo pubblicato online.

Di seguito le modalit? di acquisto dei biglietti on line:

Applicazione “My cicero (funziona solo con carta di credito) da scaricare sullo smartphone: e’ possibile acquistare solo il biglietto orario che va poi obliterato scansionando il QR code attaccato sul bus; qualora non sia presente l’adesivo l’autista fornir? all’utente che ne ha bisogno il numero da inserire manualmente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Applicazione “Drop ticket” (funziona solo con carta di credito) da scaricare sullo smartphone per acquisto di biglietto orario, giornaliero e abbonamento mensile; dopo l’acquisto dall’app il biglietto orario o giornaliero va attivato al momento della salita sul bus.

Sms da inviare al numero 4896897 inserendo nel testo dell’sms solo la dicitura “ama”; funziona solo con gli operatori wind, tre, vodafone, tim e solo se si ha credito telefonico – riporta testualmente l’articolo online. L’sms va inviato dall’utente al momento della salita sul bus e non ha bisogno di ulteriori vidimazioni.

Le informazione su linee, tragitti ed orari sono, altres?, disponibili sul sito www.ama – si legge sul sito web ufficiale. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it.

