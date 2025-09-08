- Spazio Pubblicitario 01 -
Attualità

L’Aquila, TPL: attive due nuove fermate in via Castello e Piazza Battaglione Alpini

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Assessorato alla Mobilit? del Comune dell’Aquila, in accordo con AMA, informa che dalle ore 14:00 di quest’oggi, luned? 8 settembre, saranno attivate due nuove fermate del trasporto pubblico locale urbano: in Via Castello e Piazza Battaglione degli Alpini (accanto all’edicola, condivisa con gli autobus turistici) Contestualmente, verranno soppresse le fermate in  Viale Gran Sasso e in Via Tagliacozzo – In entrambe le aree liberate verranno recuperati posti auto a raso, aumentando la disponibilit? di parcheggi.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

