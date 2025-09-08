L’Aquila, TPL: attive due nuove fermate in via Castello e Piazza Battaglione Alpini

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Assessorato alla Mobilit? del Comune dell’Aquila, in accordo con AMA, informa che dalle ore 14:00 di quest’oggi, luned? 8 settembre, saranno attivate due nuove fermate del trasporto pubblico locale urbano: in Via Castello e Piazza Battaglione degli Alpini (accanto all’edicola, condivisa con gli autobus turistici) Contestualmente, verranno soppresse le fermate in Viale Gran Sasso e in Via Tagliacozzo – In entrambe le aree liberate verranno recuperati posti auto a raso, aumentando la disponibilit? di parcheggi.

