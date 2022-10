L’Aquila tra sport e turismo: domenica la “Cicolturistica della cultura”, passeggiata in bici non competitiva

- Advertisement -

Una passeggiata in bici non competitiva per scoprire la citt? e le sue bellezze storico-architettoniche – recita la nota online sul portale web ufficiale. ? la “Cicloturistica della cultura”, in programma domenica prossima, 30 ottobre, nell’ambito del ricco calendario di eventi di L’Aquila Citt? europea dello Sport 2022.

Organizzata dall’Asd Zero Limits in collaborazione con C.s.a – si apprende dal portale web ufficiale. In Abruzzo, la manifestazione si snoder? attraverso un percorso che, partendo dallo spazio antistante l’Auditorium del Parco, toccher? Piazza San Silvestro, Piazza San Pietro, Piazza San Domenico, via Roma, Piazza dei Gesuiti, Piazza Palazzo, Piazza Duomo con la Chiesa di Santa Maria del Suffragio e una degustazione di torrone al Bar Nurzia, la villa comunale, Santa Maria di Collemaggio per fare ritorno al Parco del Castello attraverso via Strinella – si apprende dal portale web ufficiale.

Previsti tre tour da 90 minuti, uno ogni due ore a partire dalle 10,00, accompagnati dalla guida turistica Carla Ciccozzi e dalla guida cicloturistica Alex Di Bacco – riporta testualmente l’articolo online. Il Settore Mobilit? del Comune metter? a disposizione alcune e-bike e personale dell’ente per offrire informazioni sull’utilizzo delle bici a pedalata assistita, che il Comune fornisce nelle stazioni di bike sharing da poco attivate al terminal-bus “Lorenzo Natali” e a Villa Gioia, nei pressi del tribunale – si apprende dalla nota stampa.

La manifestazione, che ha il supporto del Club delle Imprese Amiche della Bicicletta (Ciab) e del Parco avventura Gran Sasso Adventure Park, ? stata presentata nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni, dal presidente dall’Asd Zero Limits, Alessandro Orsini, dal presidente di C.s.a – In Abruzzo Noemi Tazzi, insieme all’assessore comunale allo Sport Vito Colonna e al presidente del comitato esecutivo L’Aquila Citt? europea dello Sport Francesco Bizzarri, alla presenza di Marco Marrocco, dirigente del Settore Mobilit? del Comune – si apprende dalla nota stampa.

La partecipazione ? limitata e anche per questo occorre l’iscrizione che pu? essere effettuata al link https://form.jotform.com/noemi.tazzi/modulo-cicloturistica-cultura – si apprende dal portale web ufficiale.

