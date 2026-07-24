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L’Aquila, Tragedia di Aurora: USIF chiede verità, giustizia e una riforma coraggiosa della formazione

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La tragica vicenda di Aurora ha scosso profondamente l’opinione pubblica e ora, anche l’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) esprime la propria posizione sul caso. In un comunicato stampa, l’associazione sindacale militare rappresentativa del personale della Guardia di Finanza, chiede “verità, giustizia e una riforma coraggiosa della formazione”.

L’USIF, regolarmente riconosciuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, si pone come punto di riferimento per i finanzieri in materia contrattuale, professionale, di sicurezza sul lavoro e tutela dei diritti del personale. Grazie al suo numero di iscritti e alla presenza sul territorio nazionale, USIF è il sindacato più rappresentativo all’interno della Guardia di Finanza.

L’azione sindacale dell’USIF è volta alla difesa delle condizioni di lavoro dei finanzieri, alla valorizzazione della loro funzione costituzionale e al dialogo costante con le istituzioni, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e interesse pubblico.

Il Segretario Regionale USIF Abruzzo, Luca Traversa, si è reso disponibile per eventuali approfondimenti, richieste di chiarimento o interviste riguardo alla tragedia di Aurora. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.usif.it.

La notizia della tragica vicenda di Aurora continua a suscitare grande commozione e dibattito nella società civile, mentre l’USIF si impegna a perseguire la verità, la giustizia e una riforma coraggiosa della formazione per prevenire che episodi simili possano ripetersi in futuro.

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