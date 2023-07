L’Aquila, Trasporti, con isola pedonale modifica del tragitto della navetta gratuita ama per il centro storico

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

A seguito dell’introduzione dell’area pedonale urbana estiva nel centro storico dell’Aquila, il servizio di navetta gratuita dell’Ama che raggiunge l’area centrale della citt? dal Terminal di Collemaggio subir? una modifica dell’itinerario; dal 26 luglio al 24 settembre, dalle ore 20:00 di tutti i giorni feriali la navetta, dopo la partenza dal Terminal di Collemaggio, effettuer? fermata alla Villa Comunale per poi raggiungere, da via Strinella, la Fontana Luminosa – si legge sul sito web ufficiale.

Sul sito AMA e in mappa l’itinerario completo – recita il testo pubblicato online. La frequenza sar? di una corsa ogni venti minuti-mezzora circa

https://www.google – recita la nota online sul portale web ufficiale. com/maps/d/u/0/edit?mid=1MN-IigOG–EoLGabCizr2YXA1JJrQFs&usp=sharing

Inoltre, nelle giornate del sabato il servizio sar? prolungato fino alle ore 23, con le ulteriori partenze dal Terminal alle 21.30, alle 22, alle 22.30 e alle 23.

Dalle ore 7.30 alle ore 20 di tutti i giorni feriali la navetta raggiunger? piazza Duomo percorrendo il consueto itinerario: Terminal, via Caldora, viale Collemaggio, viale Crispi, corso Federico II, piazza Duomo, via Indipendenza, viale Collemaggio, Terminal, con una partenza ogni 10 minuti.

“L’Amministrazione intende cos? offrire a cittadini e turisti un ulteriore servizio gratuito per raggiungere il centro citt? in tutta comodit?, lasciando la macchina presso il Terminal, per poter fruire a pieno dell’isola pedonale estiva”, dichiara l’assessore ai Trasporti e alla Mobilit? Urbana Paola Giuliani.

