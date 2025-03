L’Aquila, Trasporti: lavori Ponte Belvedere, modifiche al percorso bus navetta per il centro storico

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:A partire da domani, gioved? 20 marzo, giornata in cui ? prevista la chiusura di via Fontesecco per consentire i lavori di ricostruzione del Ponte Belvedere, verranno apportate delle modifiche al percorso del bus navetta, gratuito, che dal terminal del megaparcheggio “Lorenzo Natali” conduce al centro storico – recita il testo pubblicato online. Questo l’itinerario che verr? seguito dalle ore 7:30 con corse ogni 20 minuti:Terminal bus – fermata via Strinella – fermata viale Gran Sasso d’Italia – fermata viale Duca degli Abruzzi (prosegue lungo via Roma, dove non sono previste fermate) – fermata Quattro Cantoni – fermata San Bernardino – fermata Fontana Luminosa – fermata via Strinella – fermata Terminal Villa Comunale –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it