L’Aquila, Trasporto scolastico tra i Comuni dell’Aquila e Pizzoli: approvata la convenzione

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Su proposta dell’Assessorato alle Politiche Sociali Educative e Scolastiche, la Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione con il Comune di Pizzoli per l’attivazione del servizio di trasporto scolastico dedicato agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie residenti a Pizzoli e iscritti presso l’istituto di Arischia – si apprende dal portale web ufficiale. L’accordo consentir? di istituire, a partire da questo anno scolastico, una nuova linea di scuolabus “Pizzoli – Arischia”, garantendo alle famiglie un servizio efficiente e in continuit? con le tariffe gi? previste per i residenti nel Comune dell’Aquila – “Con la convenzione approvata diamo una risposta importante e concreta alle esigenze delle famiglie, rafforzando il diritto allo studio e facilitando l’accesso ai nostri istituti scolastici per chi vive nei comuni limitrofi – precisa il comunicato. ? un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale che mette al centro i bambini e la loro formazione” dichiara l’Assessore Manuela Tursini.

