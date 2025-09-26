- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Settembre 26, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, Trasporto scolastico tra i Comuni dell’Aquila e Pizzoli: approvata la convenzione
Attualità

L’Aquila, Trasporto scolastico tra i Comuni dell’Aquila e Pizzoli: approvata la convenzione

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Su proposta dell’Assessorato alle Politiche Sociali Educative e Scolastiche, la Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione con il Comune di Pizzoli per l’attivazione del servizio di trasporto scolastico dedicato agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie residenti a Pizzoli e iscritti presso l’istituto di Arischia – si apprende dal portale web ufficiale.  L’accordo consentir? di istituire, a partire da questo anno scolastico, una nuova linea di scuolabus “Pizzoli – Arischia”, garantendo alle famiglie un servizio efficiente e in continuit? con le tariffe gi? previste per i residenti nel Comune dell’Aquila – “Con la convenzione approvata diamo una risposta importante e concreta alle esigenze delle famiglie, rafforzando il diritto allo studio e facilitando l’accesso ai nostri istituti scolastici per chi vive nei comuni limitrofi – precisa il comunicato. ? un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale che mette al centro i bambini e la loro formazione” dichiara l’Assessore Manuela Tursini.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it