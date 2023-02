L’Aquila, Tratturi: giunta approva convenzione per studi promossi dall’Università dell’Aquila

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Riscoprire e valorizzare percorsi dell’antico tratturo magno, attraverso l’approfondimento e l’elaborazione di scenari di pianificazione che consentano di conservare, tutelare e valorizzare un bene di importante valenza storico-culturale tanto da rappresentare il pi? imponente monumento della storia economica e sociale dei territori dell’Appennino centrale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

? l’obiettivo della convenzione approvata dalla giunta, su proposta dell’assessore alle Politiche urbanistiche Francesco De Santis, tra Comune e Universit? degli studi dell’Aquila che realizzer? uno studio finanziato con fondi pari a 50mila euro messi a disposizione dall’ente comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“A 40 anni dall’emanazione di un decreto ministeriale che imponeva ai comuni di munirsi di un Piano quadro dei tratturi (Pqt) l’amministrazione si doter? di uno strumento che consentir? di recuperare e salvaguardare le aree del tratturo non intaccate dall’antropizzazione con la possibilit?, in futuro, di sviluppare azioni in grado di coniugare rivalutazione del territorio e la realizzazione di sentieri e percorsi turistici” hanno sottolineato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e l’assessore De Santis.

