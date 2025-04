L’Aquila, Tratturi, via libera al Piano Quadro. De Santis: “Strumento atteso da 40 anni”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Dopo 40 anni il Comune si dota di uno strumento in grado di fornire garanzie sotto il profilo tecnico-urbanistico che, al contempo, pu? fornire elementi significativi in tema di tutela ambientale e sviluppo turistico”.Con queste parole l’assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione del Comune dell’Aquila, Francesco De Santis, commenta l’approvazione della giunta del Piano Quadro Tratturi (PQT).“Da decenni su un’ampia porzione del nostro territorio – di circa 8 chilometri, tra Sant’Elia, Bazzano e San Gregorio – e ricompresa nel percorso del Tratturo Magno L’Aquila-Foggia, non ? stato possibile effettuare alcun tipo di intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie al provvedimento approvato dalla Giunta si potranno effettuare diversi tipi di opere, dalla realizzazione (o il rifacimento) delle reti di servizi agli accessi sul suolo tratturale, piuttosto che lavori di restauro sul patrimonio esistente, manutenzione ordinaria e piccoli interventi di urbanizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il documento ? stato realizzato in sinergia con l’Universit? e tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza che sino ad oggi non ha potuto rilasciare alcuna autorizzazione proprio a causa dell’assenza del PQT”.Il provvedimento sar? ora trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo per la sua valutazione e approvazione prima del via libera definitivo che sar? affidato al Consiglio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

