L’Aquila, Tribunale: Comune approva progetto per lavori del nuovo bar

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Comune dell’Aquila, con apposita determinazione dirigenziale del settore Opere pubbliche, ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo bar all’interno del Palazzo di Giustizia di via XX Settembre, un intervento atteso che punta a migliorare i servizi a disposizione del personale e dell’utenza del Tribunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’opera, finanziata con una spesa complessiva di 200mila euro, prevede la fornitura, la posa in opera e l’allestimento completo di un punto ristoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra i principali interventi previsti dal progetto figurano la realizzazione di nuove linee idriche ed elettriche, l’installazione di una struttura portante in legno, la creazione di una zona dispensa, di uno spogliatoio con servizi per il personale e l’allestimento di un banco bar.L’intervento si colloca al piano -1 del Palazzo di Giustizia, in un ambiente gi? predisposto per l’accoglimento del nuovo servizio – riporta testualmente l’articolo online. “Il nuovo bar rappresenta un ulteriore tassello nel processo di valorizzazione e funzionalizzazione degli edifici pubblici cittadini – precisa il comunicato. Si tratta di un intervento che risponde a una necessit? concreta – hanno dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna – offrendo un servizio utile e di qualit? a chi quotidianamente frequenta il Palazzo di Giustizia”L’esecuzione dei lavori avverr? secondo un cronoprogramma che garantir? il regolare svolgimento delle attivit? del Tribunale, senza arrecare disagi all’utenza e al personale che quotidianamente opera all’interno della struttura – si legge sul sito web ufficiale.

