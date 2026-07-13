- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Luglio 14, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaL’Aquila, Tribunali abruzzesi: FdI sostiene percorso del Governo per il futuro dei...
Politica

L’Aquila, Tribunali abruzzesi: FdI sostiene percorso del Governo per il futuro dei tribunali

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il futuro dei tribunali abruzzesi è al centro del dibattito politico regionale, con Fratelli d’Italia che invita a lavorare uniti per garantire la tutela dei servizi di giustizia sul territorio.

In un comunicato stampa diffuso oggi, i consiglieri e assessori regionali del partito Tiziana Magnacca, Mario Quaglieri, Massimo Verrecchia, Maria Assunta Rossi, Nicola Campitelli e Francesco Prospero sottolineano l’importanza della collaborazione istituzionale per raggiungere un obiettivo comune.

“Sul futuro dei tribunali abruzzesi serve responsabilità e compattezza istituzionale – affermano – è necessario lavorare insieme nell’interesse dei cittadini. Il percorso concreto è quello avviato alla Camera dei deputati attraverso il provvedimento predisposto dal Governo, fortemente sostenuto dalle forze di maggioranza.”

I rappresentanti di FdI hanno avuto modo di confrontarsi con il presidente della commissione Giustizia della Camera, Ciro Maschio, insieme ai rappresentanti degli ordini forensi, ai sindaci e agli esponenti dei territori interessati dai tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto.

“Eventuali emendamenti che si limitino a riproporre il testo già presentato dal Governo rischiano di assumere un carattere esclusivamente strumentale – ribadiscono – L’invito alla sinistra è quello di utilizzare il ruolo dei propri rappresentanti in commissione Giustizia per contribuire concretamente all’approvazione del provvedimento evitando di allungare i tempi con richiesta di audizioni.”

La salvaguardia dei tribunali abruzzesi, sottolineano i rappresentanti di Fratelli d’Italia, deve essere una battaglia condivisa da tutta la regione. Serve unità e collaborazione istituzionale per garantire la qualità dei servizi di giustizia sul territorio.

L’invito alla sinistra è quello di unirsi a questo percorso e lavorare insieme per il bene dei cittadini abruzzesi.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it