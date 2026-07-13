L’Aquila, Tribunali abruzzesi: FdI sostiene percorso del Governo per il futuro dei tribunali

Il futuro dei tribunali abruzzesi è al centro del dibattito politico regionale, con Fratelli d’Italia che invita a lavorare uniti per garantire la tutela dei servizi di giustizia sul territorio.

In un comunicato stampa diffuso oggi, i consiglieri e assessori regionali del partito Tiziana Magnacca, Mario Quaglieri, Massimo Verrecchia, Maria Assunta Rossi, Nicola Campitelli e Francesco Prospero sottolineano l’importanza della collaborazione istituzionale per raggiungere un obiettivo comune.

“Sul futuro dei tribunali abruzzesi serve responsabilità e compattezza istituzionale – affermano – è necessario lavorare insieme nell’interesse dei cittadini. Il percorso concreto è quello avviato alla Camera dei deputati attraverso il provvedimento predisposto dal Governo, fortemente sostenuto dalle forze di maggioranza.”

I rappresentanti di FdI hanno avuto modo di confrontarsi con il presidente della commissione Giustizia della Camera, Ciro Maschio, insieme ai rappresentanti degli ordini forensi, ai sindaci e agli esponenti dei territori interessati dai tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto.

“Eventuali emendamenti che si limitino a riproporre il testo già presentato dal Governo rischiano di assumere un carattere esclusivamente strumentale – ribadiscono – L’invito alla sinistra è quello di utilizzare il ruolo dei propri rappresentanti in commissione Giustizia per contribuire concretamente all’approvazione del provvedimento evitando di allungare i tempi con richiesta di audizioni.”

La salvaguardia dei tribunali abruzzesi, sottolineano i rappresentanti di Fratelli d’Italia, deve essere una battaglia condivisa da tutta la regione. Serve unità e collaborazione istituzionale per garantire la qualità dei servizi di giustizia sul territorio.

L’invito alla sinistra è quello di unirsi a questo percorso e lavorare insieme per il bene dei cittadini abruzzesi.