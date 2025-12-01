L’Aquila, Tributi locali : approvate in consiglio nuove detrazioni per nuclei familiari con studenti fuori sede. Vittorini e Maccarone : tributi locali presidio di equità sociale e non mero strumento contabile

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Per questa Amministrazione il tributo locale non ? mai stato un semplice numero da inserire in bilancio – dichiarano i consiglieri di maggioranza Alessandro Maccarone e Livio Vittorini – Il tributo locale – proseguono – ?, prima di tutto, un presidio di equit? sociale, uno strumento che deve servire a riequilibrare le differenze, sostenere le famiglie, accompagnare chi si trova in situazioni di fragilit?. ? con questo spirito che abbiamo approvato in Consiglio le delibere IMU e TARI per il triennio 2026-28. E lo ribadiamo con forza: anche per quest’anno non ? previsto alcun aumento dei tributi locali – precisa la nota online. Nessuno – aggiunge testualmente l’articolo online. Al contrario, abbiamo scelto di confermare tutte le agevolazioni e le detrazioni sociali, continuando a sostenere in modo particolare i nuclei familiari numerosi, le famiglie con persone con disabilit?, gli anziani soli, le giovani coppie e le attivit? economiche radicate nel territorio – Lo abbiamo fatto perch? riteniamo che il tributo debba adattarsi alla realt? sociale della citt? e non il contrario – aggiunge testualmente l’articolo online. Se una famiglia ? composta da molti membri e ha un reddito contenuto, ? giusto che il Comune intervenga per alleggerire il peso della tariffa – si apprende dal portale web ufficiale. Una novit? importante – precisa Maccarone – riguarda invece la TARI e le famiglie con figli che studiano in universit? fuori citt?, che non verranno considerati occupanti dell’immobile familiare, evitando cos? una doppia tassazione – Ma vogliamo fare un passo in pi? in sinergia con i colleghi di opposizione, ed in particolare con il consigliere Rotellini, ed estendere questa tutela anche a situazioni simili, perch? non solo l’universit? comporta la necessit? di spostarsi – precisa il comunicato. Sempre pi? spesso anche gli studenti delle scuole superiori frequentano istituti in altri Comuni e vivono fuori casa per motivi di studio – Anche a queste famiglie daremo una risposta – si legge sul sito web ufficiale. Per questo l’agevolazione verr? ampliata anche a loro, riconoscendo un principio semplice: quando il tributo non rispecchia pi? la realt?, va adeguato per restare giusto – aggiunge testualmente l’articolo online. A queste misure si aggiungono altri interventi che vanno nella direzione dell’equit? e del buon senso – riporta testualmente l’articolo online. Penso – dichiara il Presidente della Commissione Bilancio Vittorini – all’aggiornamento del Ravvedimento Operoso, che riduce le sanzioni per chi vuole rimettersi in regola o alla possibilit?, per chi chiede una rateizzazione superiore a 6.000 euro, di offrire uno strumento pi? flessibile, che pu? realmente aiutare i contribuenti in difficolt?. C’? una visione che tiene insieme tutte queste scelte – concludono Maccarone Vittorini – un sistema tributario ? giusto quando sostiene, non quando pesa – viene evidenziato sul sito web. Per questo abbiamo scelto di non aumentare nessun tributo locale, di confermare tutte le agevolazioni esistenti e di ampliare quelle dedicate agli studenti e alle loro famiglie – si apprende dalla nota stampa. ? un impegno di responsabilit? verso la nostra comunit?, un modo per dire che il bilancio non ? fine a se stesso, ma uno strumento per far crescere la citt? e non lasciarla sola – Continueremo a lavorare in questa direzione, con l’idea che un Comune moderno deve unire solidit? finanziaria, visione sociale e attenzione concreta alle persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. ?

