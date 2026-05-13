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L’Aquila, trionfa la ASD Sensazione di Movimento nel Campionato Regionale FGI Silver e nella Dance Unique Cup di Foligno

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La società aquilana Sensazione di Movimento ha ottenuto risultati positivi durante il weekend di gare di ginnastica ritmica e danza sportiva. L’Aquila è stata protagonista nelle competizioni regionali FGI Silver e nella “Dance Unique Cup” di Foligno, evento internazionale inserito nel circuito della World DanceSport Federation e della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali.

Sabato 9 maggio, al Palasport Papa Giovanni XXIII di Paganica, si è svolta la seconda prova del Campionato Regionale Silver FGI LA1-LA2-LB1-LB2, organizzato dall’ASD Sensazione di Movimento in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia-Comitato Regionale Abruzzo. Le ginnaste aquilane si sono distinte con diverse performance di alto livello. Agnese Di Ramio ha conquistato il terzo posto nella LB1 A1, mentre Viola Vasarelli è giunta quinta e ha ottenuto il secondo miglior punteggio al cerchio nella LB1 A2. Invece, Vanessa Da Santis ha vinto nella LB1 A3 e Carlotta Masciovecchio si è classificata nona con il terzo miglior punteggio al cerchio nella LB1 A4. Le giovani ginnaste del settore Super Gym hanno anche partecipato con successo alle esibizioni.

Nella “Dance Unique Cup” di Foligno, il 9 e 10 maggio, si sono tenute competizioni internazionali WDSF e FIDESM al PalaPaternesi. Gli atleti aquilani hanno ottenuto ottimi risultati, con Mauro Dassatti e Tiziana Galassi che hanno conquistato il primo posto nella categoria 55/60 delle Danze Standard. Inoltre, Romano Lenza ed Edalinda Tersigni si sono classificati quinti nella 65/69 B3 e Marco Pelliccione e Donatella Catenacci al secondo posto nella 65/69 Classe C. Amedeo Gregori e Caterina D’Agostino hanno ottenuto il terzo posto nella Classe AS di Danze Standard, nella WDSF Open Senior II.

I preparatori e dirigenti dell’ASD Sensazione di Movimento, Roberta Iannarelli e Antonello Dinisi, si sono detti soddisfatti dei risultati e della partecipazione degli atleti durante le due giornate di gara. La società aquilana continua a distinguersi per la dedizione e l’impegno degli sportivi che partecipano alle competizioni, rappresentando al meglio l’Abruzzo nel panorama della ginnastica ritmica e della danza sportiva a livello nazionale e internazionale.

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