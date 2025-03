L’Aquila, Truffe: False chiamate a nome del Comune dell’Aquila per rimborso canone Rai

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:A seguito di segnalazioni giunte da cittadini il Comune dell’Aquila rende noto che sono in corso tentativi di truffe telefoniche perpetrati da ignoti che contattano gli utenti per nome e per conto dell’ente comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso della chiamata il falso dipendente informa l’utente di essere beneficiario di un rimborso legato al pagamento del canone Rai e di avere bisogno, pertanto, delle coordinate bancarie per poter procedere con l’inesistente ristoro delle somme – Nel comunicare che il Comune dell’Aquila segnaler? l’accaduto alle autorit? competenti si invitano tutti i cittadini a diffidare di simili telefonate o di altre chiamate sospette dal momento che: 1) eventuali comunicazioni ai contribuenti, di qualsiasi genere, sono indirizzate ai destinatari attraverso comunicazioni formali (cartacee o elettroniche);2)nessun dipendente del Comune dell’Aquila ? incaricato di contattare i contribuenti per procedure legate al rimborso del canone Rai.Si raccomanda, inoltre, di non fornire per alcuna ragione dati sensibili e personali (coordinate bancarie, carte di credito, anagrafici ecc.) e di segnalare eventuali chiamate sospette alle Forze dell’Ordine –

