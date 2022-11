L’Aquila, Tsa: dimissioni vice presidente Centofanti, messaggio di ringraziamento del sindaco

- Advertisement -

“A Rita Centofanti rivolgo i miei pi? sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni in seno al Tsa – si apprende dal portale web ufficiale. La ringrazio per la passione, per l’impegno, per la dedizione e l’amore che ogni giorno, in maniera completamente gratuita e disinteressata, ha generosamente dedicato al teatro, alla bellezza e alla cultura della terra d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. La sua disponibilit? ha contribuito indubbiamente al percorso di rinascita che la citt? sta portando avanti, senza risparmiare energie, tempo e slanci intellettuali di cui solo una personalit? della sua levatura e caratura ? capace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Comprendo e rispetto la sua decisione di rassegnare le dimissioni da vice presidente del Teatro Stabile che, purtroppo, dovr? fare a meno della sua brillantezza e capacit? visionaria che affonda le radici nella indiscussa tradizione culturale aquilana e abruzzese”.

Pierluigi Biondi Sindaco dell’Aquila

