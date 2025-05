L’Aquila, Turismo: Biondi e Lancia, “Dal 2018 al 2024 presenze turistiche aumentate del +104% nei mesi estivi e +55,28% durante l’inverno. Città sempre più attrattiva grazie a investimenti strategici sulla cultura”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Anche nel 2024, L’Aquila si conferma citt? attrattiva con un incremento di ben il 18 % sugli arrivi e del 5% sulle presenze rispetto all’anno precedente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dal 2018 al 2024 gli arrivi sono aumentati del 66% e le presenze del 104% – con un agosto da record che registra un +111,6% di permanenze – Sono dati che mostrano una crescita costante non solo nei mesi estivi, ma anche in quelli invernali – aggiunge la nota pubblicata. Da gennaio a marzo delle stesse annualit?, inoltre, il numero delle presenze, le notti trascorse per turista, ? salito del 55,28%; quello degli arrivi del 25,4%, segno di una progressiva destagionalizzazione dei flussi turistici – aggiunge la nota pubblicata. ? la testimonianza dell’interesse crescente verso le bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche dell’Aquila e del suo territorio, insieme al progetto di rilancio cui abbiamo lavorato sin dal nostro insediamento”. Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore con delega al Turismo, Ersilia Lancia, nel corso della conferenza stampa, nella sede municipale di Palazzo Margherita, convocata per illustrare numeri e cifre sui flussi turistici del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’analisi, sviluppata elaborando dati Istat e del Dipartimento Sviluppo economico e turismo della Regione Abruzzo, ? stata realizzata dal settore Studi e ricerche interdisciplinari-Coordinamento per l’attuazione del programma di governo del Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Dall’indagine emerge un risultato significativo per il capoluogo (+18%), in relazione non solo al dato nazionale che, nello stesso periodo del 2024, segna un valore del meno 3%, ma anche rispetto alle medie di crescita regionale (+4%) e provinciale (+5%).“Abbiamo lavorato per rendere L’Aquila una meta accogliente tutto l’anno, puntando su cultura, natura e formazione – Questa amministrazione ha impegnato per la cultura, dal 2017 ad oggi, somme per quasi 50 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. ? proprio l’offerta culturale – con eventi come i Cantieri dell’Immaginario e la Perdonanza Celestiniana – a giocare un ruolo decisivo nel generare interesse e presenze nella nostra citt?”, hanno aggiunto Biondi e Lancia – si apprende dal portale web ufficiale. Il sindaco ha citato l’edizione 2024 dei Cantieri dell’Immaginario che ha registrato un incremento degli spettatori di circa mille presenze, rispetto all’anno precedente, raggiungendo complessivamente 19 mila partecipanti, per 33 eventi in 25 giornate di spettacoli; la 730esima Perdonanza Celestiniana con oltre 20 mila presenze agli spettacoli, tutti sold-out per circa 15 mila biglietti venduti, oltre 100 mila interazioni sui canali social della manifestazione per pi? di 12 milioni di utenti, oltre 240mila visualizzazioni di pagine del sito dedicato, con accessi da oltre 70 citt? italiane e 10 nazioni diverse – “I dati 2024 mostrano una crescita della durata media dei soggiorni, segno di un turismo pi? esperienziale, culturale e profondo – riporta testualmente l’articolo online. Riguardo alla tipologia dei viaggiatori, il fatto che aumentino anche la permanenza media e l’incidenza del turismo internazionale – hanno affermato il sindaco Biondi e l’assessore Lancia – ? indice di un salto di qualit?”. “La designazione dell’Aquila come Capitale Italiana della Cultura 2026 sar? un ulteriore motore di crescita – Continueremo a lavorare con determinazione affinch? il nostro territorio diventi sempre pi? un punto di riferimento per il turismo culturale e sostenibile, a livello nazionale e oltre – si apprende dalla nota stampa. L’offerta cambia insieme ai turisti che vanno alla ricerca di soggiorni personalizzati e immersivi – precisa la nota online. L’Aquila ? in grado di rispondere a queste esigenze grazie alla sua posizione strategica tra le montagne d’Abruzzo e la vicinanza a Roma, ma anche e soprattutto ad una proposta sempre pi? diversificata di eventi culturali nel corso dell’anno”.

