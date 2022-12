L’Aquila, Turismo: Biondi e Lancia, “QuiLAquila Travel&Experience, grande interesse e riscontri tra operatori specializzati del settore”

- Advertisement -

140 operatori tra agenzie di viaggio, tour operator, blogger e stampa specializzata, 70 gli stand dei sellers locali, tra strutture di ricezione alberghiere ed extra alberghiere, produttori, artigianato, attivit? di outdoor e sport di montagna, e 15 in rappresentanza di altrettanti borghi del comprensorio aquilano – Otto tour della citt? e del territorio per far immergere e vivere in modo autentico a buyers e blogger il centro storico dell’Aquila: dalla Basilica di Collemaggio a Celestino V e la Perdonanza, alla scoperta dei palazzi storici, dei musei MAXXI e MUNDA, alla visita straordinaria al Mammut, agli eco tour con navetta 100% elettrica, alle ‘irruzioni’ tetralizzate che hanno aiutato i viaggiatori a immergersi in modo del tutto originale nel contesto che stavano visitando – recita il testo pubblicato online. Sono alcuni dei numeri dell’iniziativa “QuiLAquila Travel&Experience”, arricchita dalla presenza di relatori di rilievo, esperti del comparto turistico e del marketing territoriale, che hanno dato un valore aggiunto grazie all’appuntamento “Speech & Talks”, che ha condiviso dati, potenzialit? e trend di fronte una folta platea attenta e qualifica di addetti ai lavori.

“Una prima edizione che ha ottenuto un importante riscontro tra operatori specializzati che hanno mostrato grande interesse verso la nostra citt?. Hanno avuto modo di verificare gli sforzi che questa terra sta compiendo per incrementare la sua attrattivit? in termini turistici – Un obiettivo che vede impegnata l’amministrazione che con questa due giorni ha voluto far incontrare domanda e offerta per comprendere quali possono essere le potenzialit? da valorizzare, in cosa si pu? migliorare e dove occorre intervenire per consolidare l’attrattivit? di una citt? e di un territorio che possono garantire un’altissima qualit? nell’offerta per viaggiatori e turisti” hanno commentato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e l’assessore al Turismo Ersilia Lancia –

Link per scaricare immagini dell'iniziativa: https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1FK3SHcJ44LPlOUlx62gc2gBHBjiBdbkS

