L’Aquila, Turismo, domani 12 aprile la diretta sulla pagina facebook del Comune dell’incontro tra la sottosegretaria Borgonzoni e l’assessore Aquilio alla Bit di Milano

Domani, marted 12 aprile, nello stand della Regione Abruzzo della Bit di Milano, nell’area del Comune dell’Aquila, il Sottosegretario di Stato per la Cultura, Lucia Borgonzoni, incontrer l’assessore al Turismo, Fabrizia Aquilio – La conversazione avr come tema la Perdonanza Celestiniana del capoluogo d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’incontro sar trasmesso in diretta sulla pagina facebook del Comune dell’Aquila dalle 11 alle 11.30.

