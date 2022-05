L’Aquila, Turismo: i dati sulle presenze in città

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Negli ultimi cinque anni le presenze turistiche all’Aquila sono aumentate in maniera significativa, soprattutto nel periodo estivo, nonostante la pandemia – Lo dicono i dati Istat e di Regione Abruzzo (Dipartimento sviluppo economico e turismo), elaborati dal settore Studi e Ricerche del Comune dell’Aquila in collaborazione con l’Osservatorio culturale urbano, prima iniziativa in Italia per valutare e indirizzare le politiche di settore, nato dalla sinergia d’intenti tra l’ente comunale e il Gran Sasso Science Institute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Nello specifico, gli arrivi di turisti nel trimestre luglio-agosto-settembre sono aumentati del 48,4% comparando il 2021 con il 2017. Prendendo in esame il singolo mese di agosto, nel 2021 (rispetto al 2017) stato registrato un +57,8%. Un trend positivo che segue quello registrato nello stesso mese del 2020, anno dell’esplosione del coronavirus, con L’Aquila che fece segnare un +26,5,% a fronte di un decremento nazionale del 23,1%.

C’ di pi: le presenze di turisti italiani in strutture ricettive aumentata del 58,1% nel 2021 rispetto al 2017, sempre nel trimestre luglio-settembre – si apprende dalla nota stampa. Le presenze di turisti stranieri in strutture ricettive sono state fortemente influenzate dalla pandemia, soprattutto nel 2020 (pensiamo alle restrizioni sui voli internazionali piuttosto che alle regole sanitarie che ogni paese del mondo ha adottato per contrastare la pandemia). Prendendo in esame, per, il mese di agosto nella singola annualit 2021 stato annotato un balzo del +76,3% rispetto all’anno precedente – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Infine, analizzando il 2021 rispetto al 2020, circoscrivendo l’esame al solo territorio provinciale, si nota che gli arrivi turistici sono aumentati nella citt dell’Aquila del 18,7% su base annua mentre il territorio provinciale segna un -6.6%.

In allegato le slide illustrate nel corso della conferenza stampa cui hanno preso parte rappresentanti della Municipalit, Alessandro Crociata, direttore Osservatorio culturale urbano citt dell’Aquila e Maria Giovanna Brandano, componente Osservatorio urbano ed esperta di cultura e turismo – recita il testo pubblicato online.

