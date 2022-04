L’Aquila, Turismo: il Comune dell’Aquila alla Bit di Milano. La sottosegretaria Borgonzoni e l’assessore Aquilio converseranno sulla Perdonanza

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il Comune dell’Aquila sar presente alla Borsa internazionale del turismo di Milano (Bit), il pi importante punto di incontro in Italia – e uno dei maggiori a livello mondiale – di tour operator nazionali ed esteri, in programma alla Fiera del capoluogo lombardo tra il 10 e il 12 aprile – si apprende dalla nota stampa. La municipalit capoluogo d’Abruzzo sar ospitata, nello stand della Regione Abruzzo, con il distretto montano Dmc Gran Sasso Laga – si apprende dal portale web ufficiale.

In particolare, il 12 aprile, dalle 11 alle 11.30, l’assessore Fabrizia Aquilio incontrer la Sottosegretaria alla Cultura, senatrice Lucia Borgonzoni e si parler di Perdonanza Celestiniana – Un’occasione straordinaria – ha commentato l’assessore Aquilio – e per questo ringrazio sentitamente la sottosegretaria e senatrice Borgonzoni, che peraltro ha rappresentato il Governo alla Perdonanza 2021, per la disponibilit. Sar un colloquio attraverso il quale aumentare il livello di diffusione di questo evento unico, per essere il primo Giubileo della storia, essendo stato proclamato all’Aquila da Papa Celestino V alla fine di settembre del 1294, per la sua ricorrenza annuale, vista l’apertura della Porta Santa della basilica aquilana di Santa Maria di Collemaggio ogni anno, la sera del 28 agosto, per un giorno, e considerando anche e soprattutto il riconoscimento della Perdonanza come patrimonio immateriale culturale dell’umanit da parte dell’Unesco nel dicembre 2019. L’incontro sar trasmesso in diretta sulla pagina facebook del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Inoltre, in questi tre giorni – ha proseguito l’assessore Aquilio – distribuiremo i materiali promozionali sul territorio, dalle guide, sia generali che per i bambini, alle brochure sulla Perdonanza, alle cartoline con i principali monumenti della citt. Con un’intesa con la sezione dell’Aquila del CAI, metteremo a disposizione dei visitatori del nostro punto di informazione alla Bit della guide e delle brochures del Club Alpino Italiano – recita il testo pubblicato online. Rivolgo un ringraziamento alla Regione Abruzzo e al Dmc Gran Sasso e Laga per l’ospitalit.

Come accaduto per la Perdonanza, anche altri radicati aspetti del vivere nella terra d’Abruzzo, come la Transumanza e l’Alpinismo, sono stati individuati dall’Unesco quale patrimonio immateriale dell’umanit. Il CAI dell’Aquila, la pi antica e numerosa associazione della citt, rappresenta una delle tante Sezioni del CAI, che conta in Italia oltre 300.000 associati, appassionati del mondo delle “Alte Terre”, che lavorano per la promozione della cultura dell’alpinismo, per la crescita della sicurezza nelle attivit ad esso legate e per la tutela della natura alpina, unica e irripetibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La nostra presenza alla Bit, pur non essendo il CAI un operatore di turismo, determinante per la conoscenza e il corretto approccio all’ambiente della montagna – viene evidenziato sul sito web. Ringraziamo per l’ospitalit il Comune dell’Aquila, che ci ha proposto questa opportunit, ha commentato il Presidente della sezione dell’Aquila del CAI, Vincenzo Brancadoro – riporta testualmente l’articolo online.

