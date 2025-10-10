L’Aquila, Turismo: L’Aquila 2026, cultura in primo piano al TTG di Rimini

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“C’? grande attenzione nei confronti dell’Aquila e dell’appuntamento che tra qualche mese la vedr? protagonista quale capitale italiana della Cultura 2026 da parte di operator del turismo e buyer nazionali e internazionali”. ? quanto dichiara l’assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, che ha partecipato a un incontro nel corso del TTG Travel Experience incentrato sull’Aquila 2026 “e sulla valenza di un riconoscimento – ha commentato l’assessore – che rappresenta una moltitudine di territori, esperienze e conoscenze”.“Il nostro percorso di candidatura ? stato sostenuto convintamente dalla citt? di Rieti, oltre che da Regione Abruzzo, dagli Uffici speciali per la ricostruzione dell’Aquila e del cratere 2009 e dei territori colpiti dal sisma 206 (Usr Abruzzo). Il segnale che la cultura pu? rappresentare uno degli assi portanti della rinascita per i territori colpiti da calamit? naturali – precisa il comunicato. Un modello declinabile e scalabile, peraltro, per le aree interne appenniniche del nostro Paese”.“Poter illustrare i progetti e le potenzialit? della nostra terra nel corso della manifestazione riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo ? stata una grande opportunit? – ha commentato l’assessore – Uno dei messaggi che ho voluto lanciare ? che una visita nella nostra citt? e nel nostro territorio non ? solamente un momento di visita e ricreativo, ma un’esperienza in cui si fondono cultura, bellezze storico-architettoniche, natura ed enogastronomia, ha concluso l’assessore – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’incontro hanno preso parte anche il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, l’assessore alla cultura del Comune di Rieti, Letizia Rosati, e Francesco Aliperti della societ? Archeoarers che opera nel settore dei Beni Culturali.

