L’Aquila, Turismo: L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 protagonista al TTG di Rimini

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, ha partecipato all’iniziativa “Pesaro – Agrigento – L’Aquila Capitali della Cultura” ospitato presso lo stand che Cna nazionale ha promosso nell’ambito del TTG Travel Experience di Rimini.“Ho rappresentato l’amministrazione in quella che ? la manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo – riporta testualmente l’articolo online. – ha spiegato l’assessore – Un evento di portata internazionale, giunto alla sessantunesima edizione, in cui operatori e specialisti del settore si confrontano su nuove tendenze, format turistici e ispirazioni dei consumatori”. “L’evento promosso da Cna nazionale ha avuto come focus la cultura e le citt? insignite del titolo di Capitale Italiana della cultura – si apprende dal portale web ufficiale. – ha aggiunto Lancia – Un’occasione significativa non solo per raccontare il percorso che ha portato L’Aquila ad ottenere il riconoscimento per il 2026 e come stiamo lavorando in vista di questo prestigioso appuntamento ma anche per comprendere come altre realt? hanno affrontato questa sfida”.“C’? grande attenzione nei confronti della nostra terra, ho avuto modo di riscontrarlo sia nell’appuntamento di Rimini sia con i giornalisti e gli operatori del settore che, anche recentemente, hanno avuto modo di visitarla e ammirarla – si legge sul sito web ufficiale. – conclude – Siamo consapevoli dell’importanza di ci? che ci attende e siamo a lavoro perch? tra poco pi? di un anno e mezzo L’Aquila sia pronta per accogliere e ospitare un evento tanto straordinario per la sua storia e la sua comunit?”.All’evento hanno partecipato anche Paolo Cavini, Presidente CNA Emilia-Romagna; Francesco Miccich?, Sindaco citt? di Agrigento; Daniele Vimini, vice Sindaco citt? di Pesaro; gli europarlamentari Carlo Ciccioli e Mattero Ricci; Otello Gregorini, Segretario Generale CNA.

