L’Aquila, Turismo, le nuove mappe dell’Aquila “Città dei Quarti”: presentazione

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Gioved 11 agosto, alle 11, nella sala Rivera di palazzo Fibbioni, sede centrale del Comune dell’Aquila, via San Bernardino 4, l’assessore al Turismo, Ersilia Lancia, e il responsabile del settore Pubblici esercizi della Cna, Giorgio Carissimi, terranno una conferenza stampa per illustrare le nuove mappe turistiche “L’Aquila Citt dei Quarti”. Le mappe sono state realizzate dalla stessa Cna in collaborazione con i commercianti del centro storico – riporta testualmente l’articolo online.

- Pubblicità -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it