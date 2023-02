L’Aquila, Turismo: Perdonanza protagonista alla Bitr

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Ammirazione e interesse vivo – recita il testo pubblicato online. Queste sono le emozioni suscitate dal racconto del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, su papa Celestino V e la Perdonanza, a una platea attenta e qualificata di tour operator, buyer, blogger e organizzazioni del settore, in occasione della Borsa internazionale del Turismo religioso (Bitr), in corso a Vicenza e in cui il Comune ha un suo stand espositivo – aggiunge testualmente l’articolo online.

“Intanto vi facciamo vedere com’? L’Aquila oggi – aggiunge la nota pubblicata. Sgombriamo il campo dall’idea che si tratti di una citt? distrutta e che gli aquilani dormano nei container”, ha esordito il primo cittadino, lanciando la visione di un video proprio sulla citt? e sull’evento celestiniano, contenente le immagini del nostro straordinario patrimonio recuperato, dei nostri scienziati e professionisti, dei luoghi della cultura e della conoscenza – si legge sul sito web ufficiale.

Il sindaco ha proseguito il suo intervento concentrando l’attenzione sugli eventi che portarono Celestino V al soglio pontificio, ripercorrendone i momenti pi? significativi, anche curiosi, fino ad arrivare alla riapertura della Basilica di Collemaggio, nel dicembre 2017, al riconoscimento Unesco come patrimonio immateriale culturale dell’Umanit? arrivato nel dicembre 2019, fino alla 728esima edizione, quella in cui per la prima volta un papa ha aperto una Porta Santa al di fuori di quella di Roma – viene evidenziato sul sito web.

Il sindaco, insieme all’assessore comunale al Turismo, Ersilia Lancia, ha invitato i presenti all’Aquila, sempre, ma soprattutto fino al 29 agosto 2023, per un’immersione completa nella bellezza del nostro territorio e ponendo l’attenzione sull’ennesimo “miracolo”: il riconoscimento di Papa Francesco alla nostra citt? quale Capitale del perdono, della pace e della riconciliazione e l’indizione dell’anno giubilare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it