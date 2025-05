L’Aquila, Turismo: press tour, Avviso del Comune dell’Aquila per coinvolgere Comuni e Amministrazioni dei beni uso civico e demaniale limitrofi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune dell’Aquila informa che ? stato pubblicato l’Avviso finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte dei Comuni limitrofi del comprensorio, nonch? degli enti preposti all’amministrazione dei beni di uso civico e demaniale del comprensorio, per la IV edizione dell’iniziativa “Quilaquila Travel & Experience – Press Tour 2025”, dedicata alla valorizzazione turistica della citt? dell’Aquila e del suo territorio, con il coinvolgimento e la partecipazione della stampa nazionale mediante le principali testate di settore – si apprende dalla nota stampa. E’ possibile partecipare al presente Avviso con proposte progettuali e iniziative volte alla promozione del territorio, con specifico riferimento alle attrattive storico artistiche, culturali, paesaggistiche, nonch? alle eccellenze in ambito agroalimentare, enogastronomico, manifatturiero e di tradizioni, da declinarsi mediante visite guidate, percorsi esperienziali, eventi di carattere artistico e culturale ovvero connessi al patrimonio di tradizioni locali, nonch? di approfondimento sulla storia del territorio e sul relativo patrimonio monumentale e naturalistico – riporta testualmente l’articolo online. Le proposte di partecipazione al programma di cui al suddetto Avviso dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 4 giugno prossimo all’indirizzo: aqprogettispeciali@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – it e dovranno prevedere la realizzazione delle stesse nel territorio aquilano nei periodi di luglio 2025 e di settembre 2025, evidenziando in merito che, in ogni caso, la definizione delle date di svolgimento delle due iniziative sar? definito, all’esito di relativa concertazione, dal Comune dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. L’Avviso ? pubblicato nella specifica sezione Avvisi del sito istituzionale dell’Ente, oltre che sull’Albo pretorio on line del Comune dell’Aquila raggiungibile dal seguente link: https://www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_1102.html

