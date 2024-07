L’Aquila, Turismo: promozione territorio, terza edizione Travel and experience press tour e nuove mini guide turistiche

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Torna la terza edizione di Quilaquila travel&experience press tour, iniziativa che si attesta sempre pi? come valido strumento di promozione turistica – Di volta in volta abbiamo voluto calibrare l’iniziativa: quest’anno ci siamo concentrati sul racconto della citt? dell’Aquila, volevano avvicinaci ancora di pi? al claim di Capitale italiana della cultura 2026. “Il press tour, dal 11 al 14 luglio, porter? in citt? rappresentanti di importanti testate giornalistiche specializzate, autorevoli nomi racconteranno e fotograferanno L’Aquila, che si sta affermando sempre di pi? come esperienza turistica – Per l’occasione, inoltre, debutteranno anche le nuove mini guide turistiche della citt?, strumento pi? agevole e snello a disposizione dei turisti, che si affiancher? alle guide gi? esistenti”.Con queste parole l’assessore al Turismo, Ersilia Lancia, ha illustrato i progetti promossi dall’assessorato al Turismo e Promozione dell’immagine della citt? del Comune dell’Aquila, nel corso di una conferenza stampa a cui ha preso parte anche il sindaco, Pierluigi Biondi.“Abbiamo realizzato 14.000 opuscoli, in lingua italiana e inglese, che saranno disponibili per turisti e visitatori presso l’Infopoint della Fontana Luminosa – spiega l’assessore – Dall’11 al 14 luglio, prossimi, inoltre, giornalisti della stampa specializzata saranno in citt? per conoscerne e scoprirne bellezze e peculiarit? attraverso visite presso musei, chiese, cortili di palazzi privati, bellezze naturalistiche e arche Tra le tappe principali il Museo Maxxi e il Munda, Fonte Cerreto e l’area di Amiternum, Fontana Monumentale delle 99 cannelle, Santa Maria di Collemaggio o il santuario della Madonna d’Appari”.“Dopo il successo degli anni passati, siamo orgogliosi di presentare la terza edizione di un evento che, attraverso l’operato di professionisti del settore, non solo contribuisce alla promozione internazionale delle nostre bellezze, ma ? in grado di restituire la giusta percezione verso il nostro territorio che ci permette di calibrare opportunamente l’offerta turistica e culturale anche in ragione del grande appuntamento di Capitale italiana della Cultura 2026. Da quando abbiamo ottenuto il titolo attenzione e curiosit? verso L’Aquila e le aree interne della nostra provincia stanno registrando un’amplificazione importante che rafforza ulteriormente il percorso di rigenerazione in corso e rinsalda la sua centralit? nel panorama culturale e turistico della Nazione” cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

