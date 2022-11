L’Aquila, Turismo: QuiLAquila Travel&Experience il 1° e 2 dicembre per promuovere e far conoscere la città e il suo territorio a operatori specializzati

- Advertisement -

Due giorni per presentare e promuovere la citt? dell’Aquila e il suo territorio a operatori specializzati nel campo turistico, buyers, blogger e aziende del settore – ? l’obiettivo che l’amministrazione comunale si propone con l’iniziativa “QuiLAquila – Travel&experience”, che si svolger? il 1 e 2 dicembre al Palazzetto dei Nobili, presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore al Turismo, Ersilia Lancia, e David Iagnemma, direttore della Fondazione Carispaq, che insieme ad altri partner hanno contribuito alla promozione dell’evento – aggiunge testualmente l’articolo online.

“Sar? una grande vetrina per questa terra, la cui attrattivit? per i turisti, italiani e stranieri, ? andata in crescendo nell’ultimo quinquennio con risultati molto importanti – precisa il comunicato. – hanno sottolineato sindaco e assessore – Sono gi? 35 le adesioni che abbiamo ottenuto tra professionisti e giornalisti del comparto turistico che, oltre a tour guidati in citt? per ammirare le nostre bellezze, luoghi identitari, edifici storici, musei scopriranno l’enorme patrimonio enogastronomico e le peculiarit? di cui siamo custodi nonch? confrontarsi con personalit? ed esperti, in ambito nazionale e internazionale – Il tutto per consolidare l’attrattivit? dell’Aquila e dei suoi territori per visitatori e viaggiatori che hanno mostrato di apprezzare l’offerta turistica che siamo in grado di offrire e che intendiamo migliorare e valorizzare sempre di pi?”.

La mattina del 2 dicembre, nella sala lignea del Palazzetto dei Nobili (dove nelle due giornate saranno allestiti, nel piano inferiore, degli stand per incontri B2B-business to business per incrociare domanda e offerta tra addetti ai lavori) ci sar? spazio per la tavola rotonda in cui i partecipanti avranno modo di ascoltare e dialogare con esperti, tecnici e imprenditori che operano in campo turistico – recita il testo pubblicato online.

Un evento a cui prenderanno parte : Marco Misischia Presidente CNA Turismo e Commercio Italia; Claudio Di Dionisio Presidente CNA Turismo Abruzzo e Tour Operator Bikelife; Salvatore Ballone Responsabile Expedia Media Solutions Italy; Roberta Milano Travel and Tourism Marketing Strategist; Orazio Spoto Presidente Instagramers Italia; Francesca Tammarazio Ux writer & resercher e Content Creator del GAL Costa dei Trabocchi; Piercesare Stagni storico e critico del cinema; Fabrizio Politi, Art Director, divulgatore e storyteller creativo, sui social ? @misteruniquelife – si apprende dalla nota stampa.

