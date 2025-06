L’Aquila, Turismo religioso e Giubileo Pro Loco, il 26 giugno confronto in Comune Anci-Unpli

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Gioved? 26 giugno, presso la Sala Conferenze di Palazzo Margherita e con inizio alle ore 10.30, si terr? un incontro-conferenza dal titolo “La promozione dei territori – una riflessione ANCI-UNPLI in vista del Giubileo delle Pro-Loco”, evento promosso dal Comune dell’Aquila ed inserito nel cartellone degli eventi dell’edizione 2025 de” Il Cortile di Celestino”.All’incontro interverranno l’Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia, il Presidente UNPLI Abruzzo Sandro Di Addezio, il Sindaco dell’Aquila e Presidente ANCI Abruzzo Pierluigi Biondi, il Presidente Nazionale UNPLI Antonino La Spina ed il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranit? Alimentare e Forestale Luigi D’Eramo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Si tratta di un importante incontro istituzionale, che vedr? confrontarsi Anci Abruzzo e Unpli nazionale sulla promozione turistica dei territori realizzata da Comune ed Enti locali con il preziosissimo apporto delle Pro Loco – aggiunge testualmente l’articolo online. – ha spiegato l’assessore al Turismo Ersilia Lancia – Duplice la valenza dell’appuntamento: innanzitutto accompagniamo il tema giubilare dedicato alle Pro Loco, in programma il prossimo 29 giugno a Roma – si legge sul sito web ufficiale. In vista di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, inoltre, contiamo di poter collaborare con una significativa realt? associativa, come quella dell’Unpli, che conta migliaia di iscritti in tutto il Paese – si apprende dalla nota stampa. Un’alleanza tra territori per la valorizzazione, in chiave turistica della nostra realt?, e di una iniziativa, Il Cortile di Celestino, che ha come obiettivo anche quello di stimolare un comparto strategico come quello del turismo religioso”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it