L’Aquila, Turismo: seconda edizione del press tour “Quilaquila – Travel & Experience” e nuovo appuntamento formativo con gli “Speech & Talks” rivolti agli operatori

Dopo il successo dello scorso dicembre, con 140 partecipanti tra agenzie di viaggio, tour operator, blogger e giornalisti, torna “Quilaquila, Travel & Experience” con una seconda edizione prettamente rivolta alla stampa specializzata del settore turistico che dal 22 al 25 giugno sar? ospite dell’Aquila per scoprirne bellezze e opportunit?.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato comunale al Turismo e alla Promozione dell’Immagine della citt?, ha come principale obiettivo quello di implementare l’attivit? di promozione del capoluogo e del suo territorio e si rivolge anche a figure specializzate nel settore turistico e marketing territoriale, tra buyer, giornalisti, blogger, agenzie di viaggio e tour operator.

Anche stavolta gli ospiti potranno immergersi e vivere in modo autentico il centro storico e il circondario, scoprendo da vicino monumenti, basiliche, edifici storici e musei: l’edizione estiva di Travel and Experience prevede infatti una serie di escursioni guidate organizzate per gli esperti e la stampa e finalizzate a far conoscere meglio e apprezzare le bellezze del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra le tappe principali sono in lista il Santuario della Madonna d’Appari, Fonte Cerreto, Campo Imperatore, le Terre della Baronia con visita dei borghi di Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, Calascio e la sua Rocca, visita del centro storico dell’Aquila e dei suoi palazzi pi? importanti come palazzo Pica Alfieri, i musei Munda e Maxxi, il Mammut.

Allo Speech rivolto agli operatori del comparto turistico locale, che gioved? mattina nella sala lignea del Palazzetto dei Nobili apre la quattro giorni, partecipano esperti del settore come Paolo Borghesi, della Dmo di Bellaria Igea Marina (Rimini), Gian Marco Montanari, imprenditore e founder di AlbergatorePro, Fabio Lalli, imprenditore digitale e Alessandro Crociata, direttore dell’Osservatorio Culturale Urbano dell’Aquila presso il Gssi.

“Negli ultimi cinque anni le presenze turistiche all’Aquila sono aumentate in maniera significativa, soprattutto nel periodo estivo, nonostante la pandemia – si legge sul sito web ufficiale. Lo dicono i dati Istat e di Regione Abruzzo, elaborati dal settore Studi e Ricerche del Comune dell’Aquila in collaborazione con l’Osservatorio culturale urbano, prima iniziativa in Italia per valutare e indirizzare le politiche di settore, nato dalla sinergia d’intenti tra l’ente comunale e il Gran Sasso Science Institute”, ha ricordato il sindaco Pierluigi Biondi, presentando l’evento assieme all’assessore al Turismo Ersilia Lancia – viene evidenziato sul sito web.

Il primo cittadino ha fatto notare come “L’Aquila ? in grado di offrire attrattive tutto l’anno per flussi turistici differenziati – Una citt? che non ? pi? quella del dolore e delle lacrime, ma ? diventata uno dei centri pi? belli e all’avanguardia d’Europa, degna di essere annoverata tra le capitali europee pi? attrattive”.

“L’attivit? dell’Assessorato al Turismo ? sempre pi? intensa e qualificata, il lavoro strutturato e non sporadico o intermittente sta dando i suoi frutti”, ha aggiunto Biondi, ponendo l’accento sui numerosi operatori accreditati di alcune delle testate pi? importanti d’Italia e ricordando come proprio nel prossimo fine settimana, L’Aquila sar? anche palcoscenico di due importanti eventi di respiro nazionale e internazionale come il Festival delle citt? del Medioevo e i Campionati di pattinaggio “Internazionali di Italia Open”.

“In questa seconda edizione, ci siamo maggiormente concentrati sul comunicare la citt? dell’Aquila e il suo territorio, oltre i confini regionali”, ha detto l’assessore Ersilia Lancia, “al press tour prenderanno parte, infatti, giornalisti specializzati in viaggi e turismo enogastronomico provenienti da importanti emittenti e testate giornalistiche di settore, che in 3 giorni avranno modo di conoscere e approfondire L’Aquila e il suo territorio”. E aggiunge “con l’appuntamento degli “Speech & Talks”, inoltre, vogliamo fornire gli strumenti per lavorare tutti insieme alla costruzione della brand reputation della citt? grazie alla collaborazione di professionisti importanti che arrivano anche da una regione tourism oriented come l’Emilia Romagna”.

