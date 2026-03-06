- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 6, 2026
Attualità

L’Aquila, Tursini e Cococcetta: “Svolta per la città che per la prima volta si dota di un servizio diurno strutturato e dedicato alle persone con Alzheimer e alle loro famiglie”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:?La fragilit? cognitiva mette alla prova non solo la persona, ma l’intero assetto familiare – si apprende dalla nota stampa. Con il Centro diurno creiamo un presidio territoriale stabile, capace di coniugare competenza professionale, monitoraggio pubblico e flessibilit? organizzativa – viene evidenziato sul sito web. ? cos? che intendiamo rafforzare il welfare locale, dotandolo di strumenti operativi concreti – precisa la nota online. Si tratta di un intervento gi? programmato all’interno del Piano Sociale di Zona, che trova ora attuazione attraverso l’attivazione di questo servizio dedicato?.Intervengono cos? l’Assessore alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini e la Consigliera comunale Laura Cococcetta del gruppo L’Aquila Protagonista, in merito alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per l’accesso al Centro Diurno Alzheimer sperimentale attivato presso la struttura dell’Istituzione Centro Servizi Anziani, relativamente all’annualit? 2026/2027.?Aggiungiamo un tassello preciso compreso in una strategia pi? ampia: rafforzare la permanenza delle persone fragili nel proprio contesto di vita, ritardare l’istituzionalizzazione e sostenere in modo concreto le famiglie, che spesso reggono in silenzio un carico assistenziale complesso – recita il testo pubblicato online. Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento per il lavoro svolto dalla Presidente, da tutto il Consiglio di Amministrazione, dal Direttore dell’Istituzione Centro Servizi per Anziani e da tutti coloro che in questi anni hanno creduto e sostenuto questa scelta, contribuendo con impegno e responsabilit? alla costruzione di questo servizio per la comunit? concludono – Il Centro operer? cinque giorni a settimana, con percorsi personalizzati definiti attraverso un Piano Assistenziale Individualizzato – aggiunge testualmente l’articolo online. Accanto alle attivit? terapeutiche non farmacologiche, ? previsto uno spazio strutturato di ascolto e orientamento dedicato ai familiari e a chi assiste la persona beneficiaria del servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Amministrazione invita le famiglie interessate a consultare l’Avviso completo e a presentare domanda entro i termini indicati, contribuendo a rendere effettiva una misura che punta a trasformare il bisogno in percorso assistito e condiviso – aggiunge testualmente l’articolo online.   

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

