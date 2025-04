L’Aquila, U7 Mayors’ Summit, Biondi: “Rete città medie per il futuro. Formare e innovare contro spopolamento”

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il sindaco dell’Aquila ? intervenuto alla Global Conference on Urban Disaster Resilience, nell’ambito del U7 Mayors’ Summit promosso dalla citt? di Kobe “Innovazione e competenze sono il cuore della sfida: sono la strada per alleggerire la pressione sulle grandi aree metropolitane, valorizzare i territori, contrastare lo spopolamento e costruire sviluppo duraturo”. Lo ha evidenziato Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila e delegato a Formazione amministratori e personali enti associati, intervenendo in rappresentanza dei Comuni italiani alla Global Conference on Urban Disaster Resilience, nell’ambito del U7 Mayors’ Summit in corso di svolgimento a Kobe – Obiettivo dell’incontro ? stato discutere la bozza della Urban7 Mayors’ Declaration – A Case for Constructive Multilevel Multilateralism, individuare sfide e opportunit? per l’U7 e definire una strategia comune per assicurare la rappresentanza delle istanze urbane all’interno del formato G7 e oltre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Biondi ha sottolineato che “le questioni poste sono comuni a tutte le citt?, indipendentemente dalla latitudine, a dimostrazione della necessit? di una collaborazione multilivello sempre pi? forte”.Nel suo intervento, il sindaco aquilano ha rilanciato l’idea di valorizzare una rete internazionale di citt? medie, considerate strategiche per il futuro delle aree urbane e per la costruzione di uno sviluppo pi? equilibrato e sostenibile – “La sfida principale — ha spiegato — ? investire su formazione, creazione di nuove competenze e innovazione”.Secondo Biondi, ? “fondamentale che, nel quadro della nuova Agenda Urbana Europea e della ridefinizione delle politiche di coesione 2028-2034, le citt? non siano soltanto fruitrici di risorse, ma soggetti protagonisti delle scelte e degli investimenti: “Dobbiamo essere in grado di decidere come spendere le risorse in modo rapido ed efficace, per costruire oggi il futuro dei nostri territori”, ha concluso – aggiunge testualmente l’articolo online. Roma, 30 aprile 2025

