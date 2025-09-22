L’Aquila, Ugo Marinucci, nuovo presidente del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila: le congratulazioni del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Rivolgo le mie pi? sincere congratulazioni all’avvocato Ugo Marinucci per la nomina a presidente del Conservatorio ‘Alfredo Casella’. Sono certo che la sua esperienza, la sua passione e il suo impegno civile e professionale – testimoniati anche dai prestigiosi incarichi ricoperti, dal Rotaract club al Cai, fino alla lunga carriera forense – saranno messi a servizio di un’istituzione fondamentale per la nostra citt?, in continuit? con il lavoro svolto negli anni precedenti e con una rinnovata proiezione verso il futuro – recita il testo pubblicato online. L’amministrazione comunale ha gi? avviato con il Conservatorio un percorso di collaborazione proficua, che intendiamo rafforzare e ampliare, anche in vista delle importanti sfide che ci attendono come Capitale italiana della Cultura 2026”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.“Colgo l’occasione per salutare e ringraziare il presidente uscente, Nazzareno Carusi, per il lavoro svolto con competenza e dedizione a favore della comunit? accademica e dell’intera citt?. La sua guida ha contribuito a consolidare il prestigio del Conservatorio, rendendolo punto di riferimento culturale e formativo non solo per L’Aquila ma per tutto il territorio circostante”.

