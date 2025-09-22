- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 22, 2025
Attualità

L’Aquila, Ugo Marinucci, nuovo presidente del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila: le congratulazioni del sindaco Biondi

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Rivolgo le mie pi? sincere congratulazioni all’avvocato Ugo Marinucci per la nomina a presidente del Conservatorio ‘Alfredo Casella’. Sono certo che la sua esperienza, la sua passione e il suo impegno civile e professionale – testimoniati anche dai prestigiosi incarichi ricoperti, dal Rotaract club al Cai, fino alla lunga carriera forense – saranno messi a servizio di un’istituzione fondamentale per la nostra citt?, in continuit? con il lavoro svolto negli anni precedenti e con una rinnovata proiezione verso il futuro – recita il testo pubblicato online. L’amministrazione comunale ha gi? avviato con il Conservatorio un percorso di collaborazione proficua, che intendiamo rafforzare e ampliare, anche in vista delle importanti sfide che ci attendono come Capitale italiana della Cultura 2026”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.“Colgo l’occasione per salutare e ringraziare il presidente uscente, Nazzareno Carusi, per il lavoro svolto con competenza e dedizione a favore della comunit? accademica e dell’intera citt?. La sua guida ha contribuito a consolidare il prestigio del Conservatorio, rendendolo punto di riferimento culturale e formativo non solo per L’Aquila ma per tutto il territorio circostante”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

