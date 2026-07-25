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L’Aquila, Uil Abruzzo partecipa al Festival del Sociale INSIEME – In primo piano l’inclusione e il welfare regionale

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La Uil Abruzzo parteciperà alla prima edizione del Festival del Sociale INSIEME, che si terrà all’Aquila dal 24 al 26 luglio. L’evento rappresenta un’occasione importante per il confronto su temi quali l’inclusione, la coesione sociale e il potenziamento del sistema di welfare regionale.

Durante le tre giornate del festival, istituzioni, rappresentanti del Terzo Settore, organizzazioni sindacali, operatori e cittadini saranno protagonisti di un dialogo aperto sulle sfide sociali che riguardano il territorio. L’inclusione e la prossimità nei servizi alla persona, l’integrazione tra politiche sociali e sociosanitarie, la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità e la valorizzazione del lavoro svolto dagli operatori sociali saranno al centro delle discussioni.

Il segretario generale della Uil Abruzzo, Michele Lombardo, sottolinea l’impegno del sindacato nella costruzione di una regione più inclusiva, in cui nessuno venga lasciato indietro. Lombardo afferma: “Un obiettivo che richiede investimenti strutturali nei servizi pubblici, il rafforzamento del welfare territoriale e il riconoscimento del ruolo strategico di tutte le lavoratrici e i lavoratori che operano nell’assistenza, nella cura e nei servizi alla persona”.

La partecipazione della Uil Abruzzo al Festival del Sociale INSIEME è un ulteriore passo verso la promozione di politiche sociali inclusive e dell’importanza del lavoro svolto nel settore.

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