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L’Aquila, Uil Fp Abruzzo chiede chiarezza su risorse salario accessorio sanità

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L’Aquila – Il sindacato Uil Fp Abruzzo torna a sollevare la questione dei tagli al salario accessorio nel comparto sanitario, chiedendo chiarezza sullo stanziamento delle risorse del Decreto Calabria destinato alle quattro aziende sanitarie abruzzesi.

Il segretario regionale Antonio Ginnetti ha dichiarato: “Chiediamo lumi alla Regione Abruzzo sulle risorse destinate alle quattro aziende sanitarie abruzzesi. Ci siamo battuti perchè si scongiurasse il peggio ma il danno salariale che avevamo preventivato mesi fa sta toccando in maniera importante le tasche dei lavoratori. Il mancato utilizzo dei fondi derivanti dal decreto sta impattando negativamente anche sulle progressioni economiche orizzontali dei lavoratori del comparto, con effetti sia sui salari attuali che sulle future pensioni. E di conseguenza sulle procedure di stabilizzazioni”.

Il sindacato aveva sostenuto che la Regione Abruzzo avrebbe dovuto destinare circa 21 milioni di euro all’anno per il triennio 2026-2028 per il salario accessorio nel comparto sanitario. Tuttavia, al momento l’intervento è al vaglio dei ministeri della Sanità e dell’Economia e Finanze.

Ginnetti ha evidenziato che più di 25 milioni di euro sono stati tagliati dal salario accessorio di medici, infermieri, OSS e personale tecnico-amministrativo tra il 2024 e il 2025, con conseguenze negative sulle buste paga, sulle progressioni economiche orizzontali e sulla produttività del comparto sanitario. Questi tagli influiscono non solo sui salari dei lavoratori, ma anche sulla qualità e l’efficienza dei servizi, aggravando la carenza di personale e incentivando il trasferimento di professionisti verso paesi europei più remunerativi.

Ginnetti ha concluso affermando: “Tutto questo è inaccettabile. Siamo molto preoccupati per i lavoratori e per la tenuta dell’intero sistema sanitario abruzzese. Chiediamo chiarezza alla Regione, e se non avremo un riscontro a breve, saremo costretti ad intraprendere un percorso di mobilitazione insieme alle altre organizzazioni sindacali”.

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