L’Aquila, Uil Fp Abruzzo: Richiesta urgente confronto per garantire sicurezza degli abruzzesi

La segreteria regionale della Uil Fp torna a sollecitare un confronto sindacale aperto e congiunto per affrontare il futuro dell’Agenzia regionale di protezione civile. Pur apprezzando l’impegno della Regione Abruzzo, che ha stanziato un primo fondo per il comparto, il sindacato sottolinea le criticità che rischiano di compromettere la piena operatività dell’ente e la sicurezza dei cittadini abruzzesi.

Secondo la segreteria regionale della Uil Fp, persiste una grave carenza di personale che influisce sulla distribuzione dei carichi di lavoro, sull’organizzazione delle turnazioni della sala operativa e del centro funzionale. Inoltre, mancano ancora figure dirigenziali essenziali per il Servizio emergenze di protezione civile e il Servizio affari generali e amministrativi.

Il segretario generale della Uil Fp Abruzzo, Antonio Ginnetti, ha dichiarato: “Apprezziamo la volontà politica di investire nelle risorse umane, ma ciò di cui l’Agenzia ha urgente bisogno è una struttura fondata su un organigramma definito, ad oggi ancora assente. È fondamentale individuare le figure dirigenziali e le Elevate Qualificazioni (EQ) per garantire la sicurezza di tutti gli abruzzesi”.

Il sindacato sottolinea l’importanza di definire i ruoli di responsabilità al fine di garantire tempestività ed efficacia nella gestione delle emergenze. Per questo motivo, la Uil Fp ribadisce la necessità di attivare un tavolo di confronto per passare dalla fase delle dichiarazioni alla programmazione strutturale, a tutela dei lavoratori e della sicurezza del territorio.

Antonio Ginnetti ha aggiunto: “Confidiamo in un riscontro immediato da parte della Regione e dell’Agenzia, auspicando la convocazione di un incontro entro il mese di maggio. È necessario fornire risposte certe al personale e alla struttura in tempi rapidi, per non vanificare gli sforzi compiuti finora e recuperare il tempo perso”.