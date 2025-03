L’Aquila, Ulteriore seduta della quinta commissione consiliare

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La quinta commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Garanzia e Controllo, si riunir? anche gioved? 20 marzo, alle 14.30 in prima e alle 15 in seconda convocazione, per affrontare i seguenti due argomenti: Verifica attuazione ordine del giorno del consigliere Stefano Palumbo su “Istituzione tavolo tecnico sulla sicurezza stradale tra Provincia dell’Aquila, Comune dell’Aquila, Comando dei Vigili urbani e Ama”; Azione di vigilanza e controllo in merito alla sicurezza stradale nella frazione di Onna – si apprende dal portale web ufficiale. La riunione si terr? nella sala preconsiliare, al primo piano di palazzo Margherita, piazza Palazzo, sede centrale del Comune – si apprende dalla nota stampa.

