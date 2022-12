L’Aquila, Ulteriori finanziamenti per progetti a scopo sociale con proventi Perdonanza

- Advertisement -

Il Comitato Perdonanza ha deliberato ulteriori finanziamenti per progetti che hanno scopi sociale e culturale con una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti per i concerti delle edizioni 726 e 727 dell’evento celestiniano – I beneficiari sono il Centro diurno psichiatrico della Asl n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, il conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila e le suore Celestine del Monastero di San Basilio – riporta testualmente l’articolo online.

Al Centro diurno psichiatrico sono andati 2 mila euro per l’acquisto di un forno per la cottura della ceramica la cui lavorazione rientra nel programma di attivit? della struttura; al conservatorio 10 mila euro per finanziare il progetto “Casella si traferisce in America” ideato dall’ente per promuovere la cultura musicale americana tra i giovani e avvicinarli ai numerosi teatri degli Stati Uniti; oltre 4 mila euro sono, invece, stati destinati al Monastero di San Basilio per aiutare le missioni delle suore Celestine in Africa, a Bangui, e nelle isole Filippine, volte a tramandare la spiritualit? di San Pietro Celestino e a istituire comunit? monastiche per diffondere la cultura celestiniana nel mondo – recita il testo pubblicato online.

“Con gli incassi della Perdonanza continuiamo a sostenere enti, associazioni e attivit? del nostro territorio meritevoli e impegnate quotidianamente a favore della cultura, della formazione e della cura delle persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’ultima donazione in ordine di tempo, nel febbraio scorso, ? quella al reparto di nefrologia dell’Istituto Gaslini di Genova dell’importo di 35 mila euro destinati all’acquisto di strumentazioni e dispositivi, come lettini pediatrici, un macchinario per il monitoraggio della pressione arteriosa e poltrone letto per genitori che assistono i piccoli pazienti, funzionali al miglioramento delle attivit? dell’ospedale ligure – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Continueremo a devolvere gli incassi in nome della fratellanza e della solidariet? che ci ha lasciato, in eredit?, papa Celestino V”, ha spiegato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, presidente del Comitato Perdonanza – si legge sul sito web ufficiale.

Nei mesi scorsi il Comitato aveva gi? predisposto il sostegno alle onlus Viva e L’Aquila per i pi? piccoli, e agli istituti ad indirizzo musicale (comprensivo Dante Alighieri, comprensivo Mazzini, comprensivo di Paganica e comprensivo Patini). In particolare, all’associazione Viva, che sostiene le pazienti oncologiche, erano stati assegnati 10 mila euro per l’acquisto di un macchinario per la diagnostica, una colonnina laparoscopica – si apprende dal portale web ufficiale. Lo stesso importo, 10 mila euro, alla onlus L’Aquila per i pi? piccoli, che si occupa dell’assistenza alle famiglie con figli neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale (Tin) dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, per la realizzazione di un’isola neonatale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli istituti ad indirizzo musicale avevano, invece, ricevuto un contributo di 10 mila euro finalizzato all’acquisto di strumenti musicali.

