L’Aquila, Ultimazione lavori pavimentazione Corso Federico II, modifiche alla viabilità da lunedì 26 maggio. Lavori Piazza Palazzo si spostano su lato sinistro carreggiata stradale, per accedere a via Accursio i residenti potranno transitare da v

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Per consentire l’ultimazoine dei lavori della pavimentazione su Corso Federico II il Comando di Polizia municipale ha emanato due distinte ordinanze (consultabili sull’Albo pretorio ai seguenti link: qui https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_562432_0_3.html e qui https://www.albo-pretorio – recita il testo pubblicato online. it/albo/archivio4_atto_0_562431_0_3.html) con cui vengono disposte, a partire da luned? 26 maggio, modifiche alla viabilit? nella zone ricomprese tra via dei Giardini, corso Federico II, viale Rendina, viale Iacobucci e via San Michele – Dalle ore 7:00 di luned? 26 maggio, pertanto, ? istituito il divieto di sosta con rimozione e divieto di transito in corso Federico II e via dei Giardini (tratto via san Michele/corso Federico II).Sempre da luned? prossimo, 26 maggio, si proceder? alla riapertura al traffico di via Michele Iacobucci, con senso unico di marcia a salire verso viale Rendina e contestuale istituzione del senso unico di marcia su quest’ultima arteria in uscita verso via XX Settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il tratto di via San Michele compreso tra via dei Giardini e viale Rendina sar? a senso unico in discesa verso viale Rendina – Di conseguenza per raggiungere via Santa Giusta/via delle Grazie il percorso sar? il seguente:via Michele Iacobucci a salire da viale Collemaggiosvolta a destra su viale Luigi Rendina b. svolta a sinistra su vico di Picenze c. svolta a sinistra su via dei Giardini d. svolta a destra su via San Michele in direzione via Santa Giusta/via delle Grazie – si apprende dalla nota stampa. Su via Iacobucci non potranno transitare mezzi di massa a pieno carico superiore ai 35 quintali. Infine, dalla giornata odierna, a causa dello spostamento del cantiere di riqualificazione di Piazza Palazzo/corso Principe Umberto, ? stata riaperta al transito la corsia di destra della carreggiata – si legge sul sito web ufficiale. Ci? ha comportato la chiusura al traffico di via Accursio da piazza Palazzo – I soli residenti potranno accedere a via Accursio accedendo da via Bafile e percorrendo via Navelli in direzione via Accursio –

